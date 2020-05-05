Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, предпринимателям направят 15,4 млн рублей. Средства пойдут сначала в Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства, который и распределит их для оказания помощи тем, кому она необходима.

Ранее amic.ru писал, что по решению губернатора Виктора Томенко внесены изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Под запрет на деятельность торговой сферы теперь не попадают объекты розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом обязательным условием работы таких торговых организаций является соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра и одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех человек.

Аналогичные меры и особенности помещений дают право оказывать парикмахерские услуги, с тем лишь отличием, что одновременно там могут находиться не трое, а двое клиентов.