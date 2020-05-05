Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно тексту документа, предпринимателям направят 15,4 млн рублей. Средства пойдут сначала в Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства, который и распределит их для оказания помощи тем, кому она необходима.
Ранее amic.ru писал, что по решению губернатора Виктора Томенко внесены изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Под запрет на деятельность торговой сферы теперь не попадают объекты розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом обязательным условием работы таких торговых организаций является соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра и одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех человек.
Аналогичные меры и особенности помещений дают право оказывать парикмахерские услуги, с тем лишь отличием, что одновременно там могут находиться не трое, а двое клиентов.
Комментарии
не густо
Какой бизнес такая и поддержка
Не возбуждайтесь, МСБ.
Это деньги, куда надо - деньги.
Рассуют по нужным карманам и выведут за рубеж.
интересно, хоть рубль реально до бизнеса дойдет или в верхушек осядет все
Так же как с тендерами, побеждают с прибылью только свои, кто присосался к сиське.
15 млн на весь край? Вы серьезно?
не позорились бы... даже на приличную взятку или откат не хватит.
месячный оборот среднего магазинчика в спальном районе типа яр*е или м*ра.
Ничего вы не понимаете.
Столько будет стоит разработать проект по поддержке малого бизнеса на Алтае в каком-нибудь "проектном бюро".
Денег мало. Всем не хватит. Надо отдать самым достойным. Пропагандистам ковид-диссидентам, которые громче кричат: "От коронавируса не умирают! Паникеры!"
Копейки
5.05.2020 15:00
- гость -
размен экономики региона на смерть трех стариков - это то, к чему шли, ага? Вместо того, чтобы еще в марте закрыть регион и работать в режиме 70%.
5.05.2020 14:20
krash
)) ответ очевиден!
Другим регионам выделено почти столько же
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005040007?index=0&rangeSize=1
5.05.2020 15:11
- гость -
Не совсем. Старики - жертвы белорусского варианта, принятого местными.
70% как работали, так и работают. Остальные не могут в силу того, что плоды их труда не восстребованы в нынешних условиях.
50 человек завезли в край инфекцию и нарушили обычную жизнь 2,3 млн граждан.
Если бы власти ставили цель сохранить регион и экономику, на раз-два пресекли распространение в Алтайском крае.
В каком месте можно от этого каравая урвать. Походу это было направлено на борьбу с малым бизнесом(разным проверяйкам на премии) . Что-то все выделяют, выделяют а как узнать достоин или не достоин. Ни где не добьёшься.
5.05.2020 15:39
моё мнение
Если бы власти ставили цель сохранить регион и экономику, на раз-два пресекли распространение в Алтайском крае.
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Не могут быть ноги пьяными если голова - трезвая.
Упрощаю :
Не может регион вводить свои ограничения если нет отмашки сверху.
Когда Голова объявил каникулы ? Вот от этой даты и пляшем - 25 марта.
Дальше тоже , по нисходящей - от головы в ноги.
В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти, на основании статьи 8 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю:
1. Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
* Указ вступил в силу 30.04.20. И.О. "со дня опубликования" лежит на Белоусове А.Р.
Подпись Мишустина от 30.04.20 или недействительна или из тех же "консервов", что загодя готовятся в Пресс- службе Правительства.
Судя по сумме, это на зарплату бесплатным консультёрам-спасателям мало-средего бизнеса от государства, которые жизни будут учить, но денег не дадут, они семинары ещё проводють с мультиками. Короче - под распил местной блатоте, хоть и мелочь, а копеечка.
5.05.2020 16:06
CALIBR
Не может регион вводить свои ограничения если нет отмашки сверху.
АКЗС за время своей деятельности каких только ограничений не напридумывал для жителей края. Не дожидаясь отмашек. А тут вдруг ...
Уже после отмашки сверху размещалась петиция, чтобы губернатор активизировался и выполнял указания Путина. Петицию подписали около тысячи жителей.