Вторник, 5 Май, 21:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
8°

155370 +10102
Обь
491см +16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

, ИА "Амител"
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Михаил Мишустин / Фото: Worldtaxes.ru

Михаил Мишустин / Фото: Worldtaxes.ru

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно тексту документа, предпринимателям направят 15,4 млн рублей. Средства пойдут сначала в Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства, который и распределит их для оказания помощи тем, кому она необходима.

Ранее amic.ru писал, что по решению губернатора Виктора Томенко внесены изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Под запрет на деятельность торговой сферы теперь не попадают объекты розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом обязательным условием работы таких торговых организаций является соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра и одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех человек.

Аналогичные меры и особенности помещений дают право оказывать парикмахерские услуги, с тем лишь отличием, что одновременно там могут находиться не трое, а двое клиентов.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.05.2020 14:01
гость

не густо

5.05.2020 14:06
- гость -

Какой бизнес такая и поддержка

5.05.2020 14:08
- гость -

Не возбуждайтесь, МСБ.
Это деньги, куда надо - деньги.
Рассуют по нужным карманам и выведут за рубеж.

5.05.2020 14:20
krash

интересно, хоть рубль реально до бизнеса дойдет или в верхушек осядет все

5.05.2020 14:50
Гость

Так же как с тендерами, побеждают с прибылью только свои, кто присосался к сиське.

5.05.2020 14:50
- гость -

15 млн на весь край? Вы серьезно?

5.05.2020 14:54
- гость -

не позорились бы... даже на приличную взятку или откат не хватит.

5.05.2020 14:55
- гость -

месячный оборот среднего магазинчика в спальном районе типа яр*е или м*ра.

5.05.2020 14:58
Z

Ничего вы не понимаете.
Столько будет стоит разработать проект по поддержке малого бизнеса на Алтае в каком-нибудь "проектном бюро".

5.05.2020 15:00
- гость -

Денег мало. Всем не хватит. Надо отдать самым достойным. Пропагандистам ковид-диссидентам, которые громче кричат: "От коронавируса не умирают! Паникеры!"

5.05.2020 15:08
Вася

Копейки

5.05.2020 15:11
- гость -


5.05.2020 15:00
- гость -
размен экономики региона на смерть трех стариков - это то, к чему шли, ага? Вместо того, чтобы еще в марте закрыть регион и работать в режиме 70%.

5.05.2020 15:11
- гость -

5.05.2020 14:20
krash

)) ответ очевиден!

5.05.2020 15:20
- гость -

Другим регионам выделено почти столько же

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005040007?index=0&rangeSize=1

5.05.2020 15:39
моё мнение

5.05.2020 15:11
- гость -

Не совсем. Старики - жертвы белорусского варианта, принятого местными.
70% как работали, так и работают. Остальные не могут в силу того, что плоды их труда не восстребованы в нынешних условиях.
50 человек завезли в край инфекцию и нарушили обычную жизнь 2,3 млн граждан.
Если бы власти ставили цель сохранить регион и экономику, на раз-два пресекли распространение в Алтайском крае.

5.05.2020 16:01
- гость -

В каком месте можно от этого каравая урвать. Походу это было направлено на борьбу с малым бизнесом(разным проверяйкам на премии) . Что-то все выделяют, выделяют а как узнать достоин или не достоин. Ни где не добьёшься.

5.05.2020 16:06
CALIBR

5.05.2020 15:39
моё мнение
Если бы власти ставили цель сохранить регион и экономику, на раз-два пресекли распространение в Алтайском крае.
+++++++++++++++++
Не могут быть ноги пьяными если голова - трезвая.
Упрощаю :

Не может регион вводить свои ограничения если нет отмашки сверху.
Когда Голова объявил каникулы ? Вот от этой даты и пляшем - 25 марта.
Дальше тоже , по нисходящей - от головы в ноги.

5.05.2020 16:14
CALIBR

В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти, на основании статьи 8 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю:

1. Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

* Указ вступил в силу 30.04.20. И.О. "со дня опубликования" лежит на Белоусове А.Р.


Подпись Мишустина от 30.04.20 или недействительна или из тех же "консервов", что загодя готовятся в Пресс- службе Правительства.

5.05.2020 17:07
- гость -

Судя по сумме, это на зарплату бесплатным консультёрам-спасателям мало-средего бизнеса от государства, которые жизни будут учить, но денег не дадут, они семинары ещё проводють с мультиками. Короче - под распил местной блатоте, хоть и мелочь, а копеечка.

5.05.2020 17:14
- гость -

5.05.2020 16:06
CALIBR
Не может регион вводить свои ограничения если нет отмашки сверху.


АКЗС за время своей деятельности каких только ограничений не напридумывал для жителей края. Не дожидаясь отмашек. А тут вдруг ...
Уже после отмашки сверху размещалась петиция, чтобы губернатор активизировался и выполнял указания Путина. Петицию подписали около тысячи жителей.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
21:42
9 мая обращение Путина покажут после повтора хоккейного финала "Россия – Германия" 0
20:11
Томенко предложил Путину расширить список получателей поддержки по COVID-19 0
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 37 1
19:03
"Мы можем чем-то помочь?" Instagram заблокировал хештэг #море 1
18:30
Депутат АКЗС сообщила о "сотнях людей" в ТЦ Рубцовска из-за скидок 10
17:59
Алтайский край – один из лидеров в Сибири по финансовым потерям из-за коронавируса 24
17:30
Глава Барнаула посетил подтопленный Затон 13
16:48
Более 600 тысяч анкет зарегистрировали для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" 8
16:28
Майский снегопад прошел в Алтайском крае. Видео 0
15:54
Фейк о смерти зараженного коронавирусом разоблачили в Горном Алтае 1
15:30
Алтайский рыбак наловил краснокнижной рыбы на полмиллиона рублей 13
14:58
Число заражений COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч 12
14:26
Продажу алкоголя в жилых домах ограничили. Каким "наливайкам" запретили работать? 10
13:50
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса 20
13:06
В России запретили продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домах 8
12:34
Еще 26 жителей Алтайского края переболели COVID-19 и выписались из больниц 3
12:00
В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом 12
11:57
В Алтайском крае скончался еще один больной с COVID-19 32
11:38
Алтайские туристы прибыли в Новосибирск рейсом из Германии 9
11:08
Пожарные спасли двух человек с балкона горящей квартиры в Барнауле 18
10:31
Кого не коснутся нерабочие дни с 6 по 8 мая в Алтайском крае 2
10:14
В Барнауле будут раздавать георгиевские ленточки с 7 по 9 мая 55
09:34
Упавшее в Барнауле дерево едва не придавило женщину с ребенком 16
09:01
Стала известна судьба передачи Никиты Михалкова после его слов о чипировании людей 83
08:35
Apple показала новый MacBook Pro 1
08:07
Житель Омска насмерть разбился на грузовике в Горном Алтае 3
07:34
Селфи с кошками, которые ну очень не хотят фотографироваться 3
07:04
Российские банки увеличили выпуск цифровых карт 1
06:32
Врачи в Германии устроили голый протест из-за нехватки средств защиты от COVID-19 17
06:01
Холод и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 мая 0
23:45
Один новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:32
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений 32
21:21
Три садовых домика сгорели в Алтайском крае 0
20:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 36 1
19:55
Школьники раздают георгиевские ленты детям войны в Барнауле 17
18:57
Анна Попова заявила о невозможности полной победы над COVID-19 14
18:24
Уволенный из "Марии-Ра" грузчик разнес стеллаж с алкоголем 15
17:42
Больше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России за сутки 25
17:07
Дорогу на остров Шубинский временно перекрыли из-за подтопления 2
16:33
Названы самые вредные привычки россиян во время самоизоляции 0
16:00
Экспонаты музеев Алтайского края "переместятся" на радио 1
15:20
Второй пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае 36
15:15
В Минтруде пояснили, как будет проходить оплата нерабочих дней в мае 1
14:42
Сергей Шубенков не собирается уезжать из Барнаула 24
14:05
Более четверти миллиона рублей похитили мошенники у жителя Барнаула 21
13:31
Россияне рассказали о своих увлечениях в самоизоляции 0
13:01
Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае 0
12:33
В МЧС посоветовали выделять отдельную комнату заразившемуся COVID-19 члену семьи 45
12:02
В барнаульском зоопарке родился детеныш северного оленя 2
11:31
Часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины 19

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.