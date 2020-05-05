Депутат АКЗС сообщила о "сотнях людей" в ТЦ Рубцовска из-за скидок

Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина сообщила о большом скоплении людей в одном из торговых центров Рубцовска.

"Устроили скидку 50%, создав ажиотаж с сотнями людей в помещении без соблюдения дистанции. Кому — война, а кому — мать родная. Кстати, скидочки до 10 мая, — написала Лапина в своем telegram-канале. — Берёте вещи, лотерея с получением вируса — в подарок. Через пару недель количество победителей опубликует оперштаб".

Лапина напомнила, что из 21 заболевшего, выявленного за сутки в Алтайском крае, пятеро проживают в Рубцовске.

Ранее руководители алтайских бизнес-сообществ обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям.

В ответ губернатор подписал указ о смягчении мер против коронавируса, но устроил он далеко не всех. После того как указ главы региона был продублирован на странице Виктора Томенко в Instagram, под постом в геометрической прогрессии стали расти комментарии.

Кто-то благодарил губернатора, другие сетовали на странные критерии, которые не позволят им открыться, третьи возмущались, что до сих пор нет никаких послаблений для иных представителей бьюти-индустрии.