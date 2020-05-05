Депутат АКЗС сообщила о "сотнях людей" в ТЦ Рубцовска из-за скидок

Депутат фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина сообщила о большом скоплении людей в одном из торговых центров Рубцовска.
"Устроили скидку 50%, создав ажиотаж с сотнями людей в помещении без соблюдения дистанции. Кому — война, а кому — мать родная. Кстати, скидочки до 10 мая, — написала Лапина в своем telegram-канале. — Берёте вещи, лотерея с получением вируса — в подарок. Через пару недель количество победителей опубликует оперштаб".
Лапина напомнила, что из 21 заболевшего, выявленного за сутки в Алтайском крае, пятеро проживают в Рубцовске.
Ранее руководители алтайских бизнес-сообществ обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям.
В ответ губернатор подписал указ о смягчении мер против коронавируса, но устроил он далеко не всех. После того как указ главы региона был продублирован на странице Виктора Томенко в Instagram, под постом в геометрической прогрессии стали расти комментарии.
Кто-то благодарил губернатора, другие сетовали на странные критерии, которые не позволят им открыться, третьи возмущались, что до сих пор нет никаких послаблений для иных представителей бьюти-индустрии.
Комментарии
И что?! Вы же это всё и разрешили!
Если в масках нет проблем.
Кто без масок их проблемы.
В такой толпе и маски не помогут
Если бы простые граждане получали депутатскую зарплату из бюджета, то они с радостью сидели бы дома. Но увы.., людям надо жить и заботится о семьях, кормить, одевать и зарплаты у них не депутатские...
Как всегда, коммуняки выложили очередную сенсацию, вместо того чтобы делом заниматься, как малые дети фотки постят.
Это вина ТЦ, что не могут организовать запуск людей в торговый зал в ограниченном количестве, следить за соблюдением дистанции и не пускать людей без масок.
Жадность побеждает жизнь.
"Эврика" , "Успех" работали без остановки. Там ребята умеющие находить общий язык с кем угодно. У них там 6 рулонов туалетной бумаги и ОКВЭД соответствующий. На них жалобы писали с самого начала нерабочих дней. Маленькие магазинчики все прикрыли - Роспотребнадзор и полиция очень заботились о здоровье народонаселения. Ждем вспышки
Представляю какая там вонища от этой пластмассы китайской и одежды копеешной-там ни один вирус не выживет !
так что за квас не переживайте-эти все вирусы переживут
О зарплате депутатов читаем на тощак - Остальные депутаты работают на неосвобожденной основе, то есть имеют другое основное место работы, заработной платы в АКЗС не получают.
https://www.amic.ru/voprosdnya/389573/