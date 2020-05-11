Четвертый человек с коронавирусом умер в Алтайском крае

Региональный оперативный штаб проинформировал о смерти четвертого пациента с диагнозом COVID-19 в Алтайском крае. В реанимации скончалась 69-летняя пенсионерка. Ее дыхание поддерживал аппарат ИВЛ. По информации источника amic.ru, она страдала сахарным диабетом и ранее перенесла несколько инфарктов.

"Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями, – констатировали в оперативном штабе. – Несмотря на проводимое лечение и реанимационные мероприятия, сохранить жизнь женщине медики не смогли".

Напомним, о третьем случае гибели человека с подтвержденным коронавирусом в Алтайском крае стало известно 5 мая. Умерла 74-летняя женщина. У нее также был сахарный диабет.

До этого скончались 75-летний житель Змеиногорска с тяжелыми хроническими заболеваниями и 57-летний житель Первомайского района с почечной недостаточностью. Перед этим у них диагностировали коронавирусную инфекцию.