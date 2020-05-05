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В Алтайском крае скончался еще один больной с COVID-19

, ИА "Амител"
В барнаульской больнице умерла 74-летняя пенсионерка
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Третий случай летального исхода у человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По данным источника amic.ru, в барнаульской больнице № 5 скончалась 74-летняя женщина. Информацию подтвердили в оперштабе.

"Женщина, жительница Барнаула 1946 года рождения, поступила на лечение в больницу в состоянии комы по сопутствующему заболеванию – сахарный диабет, – уточнили в ведомстве. – Длительно находилась в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких".

Напомним, 4 мая оперштаб подтвердил второй случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае. Им оказался 75-летний житель Змеиногорска, он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями и находился на постоянной гормонотерапии.

Первой в регионе жертвой коронавируса в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

5.05.2020 12:25
гость

Получается на 27 выздоровевших 1 умерший, а в Великобритании наоборот, на 1 выздоровевшего 30 умерших

5.05.2020 12:28
- гость -

Ещё не вечер. Цыплят по осени считают. Вот когда сойдёт на нет, тогда и считать будем.

5.05.2020 12:28
- гость -

будет больше...

5.05.2020 12:31
постЪ

Бабушка от старости умерла- жизнь нелёгкая была.
но,все равно диагноз- коронавирус.
,,ну были же- люди,как люди.
что со страной сделали.."(с)
актуально,хоть и двадцать лет прошло

5.05.2020 12:32
- гость -

Все трое - немолодые уже люди, причем двое - очень немолодые, с серьезными заболеваниями, обострение которых могло случиться в любой момент и привести к смерти. При чем тут вирус? с таким же успехом к обострению и печальному исходу могла привести банальная простуда.
Я не утверждаю, что беречься не нужно, но ни один из этих случаев не доказывает смертельности именно ковида для обычного человека, не имеющего серьезных заболеваний в серьезной стадии.

5.05.2020 12:35
гость

Если в Англии сейчас на 1 выздоровевшего 30 умерших, то можно смело утверждать, что от банальной простуды в Англии не так

5.05.2020 12:38
- гость -

На что только не пойдет власть и чего только не расскажет, лишь бы оправдать нарушения законных, прописанных в Конституции прав граждан и еще больше "затянуть гайки" списав все на заботу о гражданах. Даже права полиции расширили.., все о людях беспокоятся...

5.05.2020 12:41
- гость -

Фишка в том, что умирают не от короны, а с ним! И не надо кричать о том, что вирус осложняет течение хронич. заболевания. Любой вирус осложняет и всегда осложнял, если находил прорехи в иммунитете, течение болезни. Так что #сидимдома, и как не забывает напоминать зомбоящик, после приказа «снять маски» дружно идем голосовать за поправки в главный закон страны!

5.05.2020 12:45
гость

На что только не пойдет власть в Великобритании и чего только не расскажет, лишь бы оправдать нарушения законных прав граждан Великобритании. Сейчас рассказывают, что у них на 1 выздоровевшего 30 умерших

5.05.2020 12:46
гость

Сейчас в Нью Йорке еще сильно гайки закручивают

5.05.2020 12:53
- гость -

Люди, смотрите и думайте о своем здоровье заранее.. не доводите до диабета и до гипертонии. Смотрите, что вы едите.. двигайтесь. Иначе все умрёте раньше времени

5.05.2020 12:59
- гость -

Да что вы со своей Англией прицепились? Как попугаи трындят одно и то же. Со здравым смыслом не противоречит? Ах, у вас же нет его.
Там радикально другая система учета.
Там сотни тысяч зараженных не попадают с статистику, народ массово дома лечится отсиживается, умеренно больных НЕ ПРИНИМАЮТ больницы, только критических. В статистику попадают те, кто уже при смерти попал в больницу

5.05.2020 13:03
- гость -

Получается на 27 выздоровевших 1 умерший, а в Великобритании наоборот, на 1 выздоровевшего 30 умерших
-----
У нас слабые и больные редко доживают до преклонных лет.

5.05.2020 13:06
гость

народ массово дома лечится отсиживается, умеренно больных НЕ ПРИНИМАЮТ больницы, только критических

Зачем так сильно врать про Англию, это нормальная цивилизованная страна, больницы там ВСЕХ ПРИНИМАЮТ, как во всех цивилизованных странах

5.05.2020 13:07
гость

У нас слабые и больные редко доживают до преклонных лет

А в Англии могли бы дожить, но вирус не дал

5.05.2020 13:08
- гость -

ни один из этих случаев не доказывает смертельности именно ковида для обычного человека, не имеющего серьезных заболеваний в серьезной стадии.

Есть много примеров смерти от атипичной пневмонии, вызванной ковидом среди молодых, ничем не болевших до этого, людей. Из недавнего - рассказ реаниматолога из Коммунарке о 37-летнем парне, угамшем за 3 дня. То, что в Барнауле - тьфу-тьфу - более-менее благополучная ситуация с эпидемией, не должно обманывать - зараза очень серьезная. Нас спасает малое количество заболевших. Было бы их 10000, умирали бы уже и молодые, и здоровые.

5.05.2020 13:09
гость

Выживает сильнейший - это про рыночную конкуренцию

5.05.2020 13:10
- гость -

Женщина из СССР, много лет живущая в Англии: "Если вы думаете, что у вас коронавирус, но вы не задыхаетесь, в больницу не положат, если только вы не Борис Джонсон или принц Чарльз. Таких людей, наверное, тестируют, но простым жителям Великобритании анализов не делают, пока не случится угроза жизни"

5.05.2020 13:23
- гость -

если только вы не Борис Джонсон или принц Чарльз. Таких людей, наверное, тест
------
Зачем здоровому человеку ложиться в больницу?

5.05.2020 13:27
- гость -

Есть много примеров смерти от атипичной пневмонии, вызванной ковидом среди молодых, ничем не болевших до этого, людей. Из недавнего - рассказ реаниматолога из Коммунарке о 37-летнем парне, угамшем за 3 дня.

Так я ж не спорю - все возможно! Но в Барнауле пока что никто не умер именно от ковида или его осложнений - умирают пожилые от обострения смертельных болезней, которое и без ковида могло случиться в любой момент. Диабетическая кома у старушки явно ведь не ковидом вызвана, а скорей всего, тем, что она вовремя не получила иньекцию инсулина. Почему не получила - вот в чем вопрос!
И другой вопрос - а как у этих людей, которые должны быть в строгой изоляции в силу преклонного возраста, оказался ковид? Пока мы знаем достоверно только о том, как заразился мужчина из Логовского с почечной недостаточностью. И у его смерти есть конкретное имя (и это не его жена). В Барнауле ковид бьет по старикам, объявленным группой риска, к которой приняты (якобы) особые меры защиты - почему? Вот что интересно! И не есть ли это следствие остановки работы медицины под предлогом борьбы с ковидом? Если - да, то следом пойдут дети... А там и молодежь, ибо болячек, требующих постоянного медицинского поддержания и контроля, дабы они не перешли в угрожающую здоровью и жизни стадию, у всех достаточно и без ковида. Не дай бог, конечно! Но...

5.05.2020 13:57
гость

простым жителям Великобритании анализов не делают

Кремлевская пропаганда, в Великобритании всем анализы делают

5.05.2020 14:13
ТРИ ПРАВИЛА

Жить нужно обычной жизнью, дополненной тремя правилами:
1. Соблюдать социальную дистанцию и сократить число контактов.
2. Всем носить маски.
3. Мыть руки.

Это сведет распространение ковида к минимуму.
А полностью его все равно не уничтожить до тех пор, пока не придумают эффективную вакцину

5.05.2020 14:40
диагноз по фотографии

5.05.2020 13:27
- гость -
Диабетическая кома у старушки явно ведь не ковидом вызвана
--
Кашпировский к вашим услугам

5.05.2020 14:43
палата№6

5.05.2020 12:32
- гость -

Тоже не верю, что люди умирают от ковида! Нас с вами уже двое!

5.05.2020 14:47
гость

Для молодых, здоровых и борзых.
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.

5.05.2020 15:36
гость

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом

Наверное он уже с 20 лет себя плохо чувствовал и надо же так совпало

5.05.2020 16:07
- гость -

5.05.2020 15:36
гость

Дай Бог, чтоб у вас ничего не совпало, любитель писать гадости.

5.05.2020 16:25
- гость -

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.

Все возможно. Но у нас таких случаев, слава богу, нет. А есть случаи смертей пожилых и тяжко больных людей, которые зачем-то приписали к ковиду. Может, потому, что из-за полной остановки работы больниц и поликлиник эти люди вовремя не смогли получить плановое лечение - ведь у нас теперь принимают только в остром состоянии!
Бабку с диабетом нафига в ковидный госпиталь засунули? И почему вообще она впала в кому, будучи еще дома, насколько я понимаю? Лекарство закончилось? Медсестра не пришла и не сделала вовремя укол? Нет ответов...
Лишили население медпомощи с этой изоляцией - хлеще любой оптимизации, а теперь очевидные последствия этой дурости будем списывать на ковид?

5.05.2020 16:52
гость

Но у нас таких случаев, слава богу, нет

Именно у нас в России такие случаи и есть, Хакасия это у нас в России и недалеко от Алтайского края. И не много, чем отличается, люди у нас не здоровей

5.05.2020 16:55
гость

5.05.2020 16:07
- гость -

Гадость не в том, что совпало, а в том, что человек в 26 умер от ковида. Вот это гадость. А совпадет у того, кто говорит, что в этом ничего страшного

5.05.2020 16:57
- гость -

5.05.2020 16:25
- гость -
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.

Все возможно. Но у нас таких случаев, слава богу, нет. А есть случаи смертей пожилых и тяжко больных людей, которые зачем-то приписали к ковиду.
---------------
У второго человека была пневмония, вызванная коронавирусом. А вы спрашиваете, зачем его смерть приписали к ковиду?

5.05.2020 17:03
гость

И пожилые и тяжко больные могли умереть вообще не в этом году. А что будет потом, какие появятся лекарства, как продвинется медицина и как изменится лечение, никто не знает. Поэтому и сколько бы они еще прожили, если бы не ковид, тоже никто не знает

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