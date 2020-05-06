588 заболевших в 35 муниципалитетах. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае

Коронавирус в Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще у 33 человек. Впервые инфицированных нашли в Ребрихинском и Благовещенском районах, где заразились три и два человека соответственно.
Таким образом, на 6 мая случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае распределились следующим образом:
Змеиногорский район – 228;
Барнаул – 175;
Бийск – 46;
Поспелихинский район – 19;
Рубцовск – 15;
Павловский район – 11;
Немецкий национальный район – 9;
Рубцовский район – 8;
Горняк, Камень-на-Оби, Славгород, Тальменский, Новичихинский и Третьяковский районы – по 6;
Родинский район – 5;
Первомайский район и Новоалтайск – по 4;
Крутихинский и Ребрихинский районы; Яровое – по 3;
Советский, Кулундинский, Тюменцевский и Благовещенский районы, ЗАТО Сибирский – по 2;
Троицкий, Бийский, Целинный, Михайловский, Алтайский, Усть-Калманский, Романовский и Егорьевский районы, Заринск – по 1.
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