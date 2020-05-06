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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 588

, ИА "Амител"
В регионе подтвердили еще 33 случая заражения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили 33 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

За сутки коронавирус зарегистрирован у 14 жителей Барнаула, 9 – в Змеиногорском районе, 2 – в Рубцовске, по одному – в Бийске, Немецком национальном и Тальменском районах. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 588 человек. Выздоровели 110 человек. Трое скончались.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае.

Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.05.2020 12:24
- гость -

а где подробности кто откуда?

6.05.2020 12:30
Я

6.05.2020 12:24
- гость -
а где подробности кто откуда?

Адреса, явки, пароли))) Привыкайте, что заразным может быть любой окружающий вас человек.

6.05.2020 12:31
- гость -


6.05.2020 12:24
- гость -
Ну да, сиди сочиняй тут еще кто и от куда... Сказано 33 и все... Не нравится - можно сказать 55... Чем больше скажут, тем страшнее людям будет, тем быстрее побегут покупать маски и нести прибыль производителям масок...

6.05.2020 12:38
Я


6.05.2020 12:24
- гость -
Ну да, сиди сочиняй тут еще кто и от куда... Сказано 33 и все... Не нравится - можно сказать 55... Чем больше скажут, тем страшнее людям будет, тем быстрее побегут покупать маски и нести прибыль производителям масок...

Наберите в поисковике список памяти мед работников умерших от вируса, их там около 100, они все умерли за последние недели что бы вас попугать.

6.05.2020 12:38
- гость -

6.05.2020 12:24
- гость -
а где подробности кто откуда?

Бессимптомных пациентов с Covid-19 будут лечить на дому в Алтайском крае,поэтому ваш вопрос теряет смысл.

6.05.2020 12:44
Алтай

В Алтайском крае согласно статистике здравоохранения РФ в 2017 г. было заболевших ПНЕВМОНИИ - 15 401 чел. а в 2016 - 16 640 чел. Чета вирус "короны" какай-то слабенький

6.05.2020 12:50
- гость -

Неужели не понятно, что специально умалчивают о том, кто и откуда. Это намного удобнее. Если выявленный "ковидник" вас назовет - к вам приедут. А если не назовет - не приедут. И то эта схема работает только со взрослыми.
Гораздо интереснее, если выявленный "ковидник" - ребенок. Дети, которые играют во дворах, во многих случаях не способны точно сказать, с кем они играют. В лучшем случае скажут имя и дом или подъезд. Так что если ваш ребенок, которому ну оооочень нужен свежий воздух, уже поиграл на улице с больным, не ждите, что вам об этом сообщат.
Впрочем, вам так же не сообщат, если выявленный стоял рядом с вами в магазине и ехал в автобусе.

6.05.2020 12:53
- гость -

раньше сифилитики позорно считались, теперь ковидники

6.05.2020 12:58
- гость -

В деревнях и так знают заболевших. А в городе, да, надо бояться каждого.

6.05.2020 13:02
- гость -

Бессимптомных пациентов с Covid-19

может все-таки вирусоносителей, имунную систему которых вирус не может побороть....

6.05.2020 13:13
Я

6.05.2020 12:58
- гость -
В деревнях и так знают заболевших. А в городе, да, надо бояться каждого.

Боятся не надо, надо защищаться, носить маску, пусть особо умные что угодно про вас думают (естественный отбор никто не отменял), мыть или обрабатывать руки, держать дистанцию. Всё просто и всё давно разжёвано. Ну а Фомы неверующие они всегда были, есть и будут.

6.05.2020 13:15
- гость -

До чего же тупая 0)))

6.05.2020 13:26
- гость -

Есть публичная карта Москвы, где указано по каким адресам больные ковидники
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-moskve/

А по Барнаулу такое нельзя делать, СЕКРЕТ!

6.05.2020 13:46
Для Я 12:38

От гриппа тоже много врачей умерло. А также умерли слесари, сантехники, водители и ДАЖЕ. ДАЖЕ куча офисного планктона. Так что вы хотели этим сказать?

6.05.2020 13:53
- гость -

А что там с берлинским "туристами"?

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