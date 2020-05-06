Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 588

В Алтайском крае выявили 33 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

За сутки коронавирус зарегистрирован у 14 жителей Барнаула, 9 – в Змеиногорском районе, 2 – в Рубцовске, по одному – в Бийске, Немецком национальном и Тальменском районах. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 588 человек. Выздоровели 110 человек. Трое скончались.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае.

Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.