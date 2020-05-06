За сутки в России выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 10 599 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных теперь составляет 165 929 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Кривая заражений в стране продолжает расти, а количество новых заболевших четвертый день подряд превышает десять тысяч.
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве – за сутки в столице выявили 5858 новых зараженных, а общее число заболевших за все время пандемии в городе составляет 85 973 человека.
За сутки из больниц в связи с выздоровлением выписали еще 1462 пациента, всего за время эпидемии вылечиться успели 21 327 человек. С подтвержденным диагнозом за сутки скончались 86 жителей страны, общее число летальных итогов достигло 1537.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае за сутки наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 33 человек. В общей сложности в регионе заразились уже 588 человек, выздоровели 110. Трое скончались.
Комментарии
Собираются продлять выходные?..
Маски не эффективны, но видно кто то заводчик открыл . из друганов.
9-го мая ждём обращение прези... о продлении самоистязаизоляции..
Попова сказала вниз пошла.. Как так..
О завтра Германию обгоним, а там и до Испании недалеко.
6.05.2020 16:06
Alex1976 Такой взрослый дядька а паникуешь как ребенок.Тебе надо на кладбище на денек сбегать посмотреть сколько в день закапывают, ты же любишь смотреть "кино" с трупами, вот выдели себе денек, окупится не переживай.
Ну вот и долгожданное плато))) по 10 тысяч каждый день
6.05.2020 16:16
- гость -
А кто вам сказал что я паникую, я просто факт констатирую. И вообще мы на брудершафт не пили, что-бы тыкать.
Так у нас традиция такая... Каждый год 9 мая мы празднуем победу над Германией. Вот и в этом году к 9 мая обойдем Германию
>Попова сказала вниз пошла.. Как так..
еще дней 10 назад был рост 10-12%, сейчас уже 6-7%.... ну т.е. согласитесь когда заражается 6-7 тыс в день при 50-60 тыс. - это не то же самое, когда 160 тыс заражают 10 тыс, должны то по логике заражать уже тогда раза в 3 больше, т.е. 20-22 тыс, а заражается 10, значит вниз... в начале апреля вообще был 25%-35% рост
17:17, посчитаны выявленные, а не заражённые