За сутки в России выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 10 599 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных теперь составляет 165 929 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Кривая заражений в стране продолжает расти, а количество новых заболевших четвертый день подряд превышает десять тысяч.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве – за сутки в столице выявили 5858 новых зараженных, а общее число заболевших за все время пандемии в городе составляет 85 973 человека.

За сутки из больниц в связи с выздоровлением выписали еще 1462 пациента, всего за время эпидемии вылечиться успели 21 327 человек. С подтвержденным диагнозом за сутки скончались 86 жителей страны, общее число летальных итогов достигло 1537.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае за сутки наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 33 человек. В общей сложности в регионе заразились уже 588 человек, выздоровели 110. Трое скончались.