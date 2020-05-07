Еще 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.
Среди заболевших – пятеро жителей Рубцовска, по трое – из Змеиногорского и Благовещенского районов, по двое – из Барнаула и Рубцовского района, в Поспелихинском и Родинском районах – по одному заразившемуся.
Таким образом, всего в крае подтверждено 605 случаев коронавируса.
Как уже сообщал amic.ru, ранее главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. По мнению специалиста, сейчас не стоит делать какие-либо прогнозы, поскольку они зачастую не оправдываются. При этом чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации, подчеркнул Шевченко.
Комментарии
"Среди заболевших — пятеро жителей Рубцовска, по трое — из Змеиногорского и Благовещенского районов, по двое — из Барнаула и Рубцовского района, в Поспелихинском и Родинском районах"
Это не заболевшие, это обнаруженые носители вируса.
Пишите иначе!
Пишите, что в крае стало меньше больных.
Выздоровело больше, чем выявили.
Позитивнее надо!
Промотали 2 первые недели, когда надо было всех по углам садить на карантин, а не улицы поливать хлоркой.
Пишите иначе!
Позитивнее надо!
Пишите, что Алтайский край вчера был на 48 месте по стране. Что мы стремимся вперед и вверх! Ближайшие цели - выйти в четвертый десяток. А там глядишь и в топ-20 попадем.
Да и пёс с ними. Все там будем.
7.05.2020 14:39
- гость -
Промотали 2 первые недели, когда надо было всех по углам садить на карантин, а не улицы поливать хлоркой.
Да.
Догоняем, а не упреждаем: почему Алтайский край на шаг позади в борьбе с COVID-19.
Вот четкое объяснение.
Выздоровевших то вычитают из этого списка? Мне кажется что только плюсуют для острастки народа!
Всего то? Пик явно пройден. Можно убирать КПП на границах края. Справились молодцы.
7.05.2020 14:49
- гость -
Никто никого не вычитает...надо отдельную графу писать еще....для понимания сколько на сегодня болеет человек и сколько из них без симптомов..а кто в легкой форме.
7.05.2020 15:01
- гость -
Скоро ещё ИФНС с пивзаводом подтянутся,подправят статистику.
7.05.2020 14:49
- гость -
Это вы о чем? Если сто заболело, а потом 10 из них выздоровело, то предлагаете писать, что в итоге заболело 90?
Действительно, 600 это с начала апреля, а сейчас сколько больных, в Барнауле сколько болеющих? Сколько выписали? С каждой новостью от СМИ почему то всё больше и больше вопросов появляется, тренируют видать скорость нейронных связей у населения.
Ковид-диссиденты сделали своё черное дело. Активно внушали населению, что надо всем-всем переболеть. Не применять мер защиты, "иммунизироваться".
Местные власти разделяли диссидентские идеи. Вот результат.
7.05.2020 16:07
гость
Ёлы-палы, от 605 отними 133 выздоровевших, получишь болеющих.
Ага. Из 2.5 млн 605 зафиксированных случаев. Из них более 70% бессимптомно протекают (то есть не болеют) . За вас фактически заболевших посчитать ,или вспомните сами 3-ий класс 2-ая четверть. Вообще мыслить разучились,что льют в башку ,тому и верят
перевалило
достигло
перешло
перешагнуло
превзошло
превысило
за
подставить любое число.
небольшая подсказочка писакам на завтра.
Чем принципиально отличаются так называемые "ковид-дисседенты" и ковидиоты-истерички? Истерикой? Не велика разница.
34% зараженных уже выздоровело в мире, а это огромный позитив.
Спад заболеваемости обязан быть.
Анекдот:
— Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.
— Что?
— Возможен отрицательный рост жильцов.
— Что, блин..?
— На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.
7.05.2020 16:22
- гость -
Чем принципиально отличаются так называемые "ковид-дисседенты" и ковидиоты-истерички? Истерикой? Не велика разница.
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Ковидиоты и ковид-диссиденты одно и тоже.
Ковидиотами в Великобритании стали называть тех, кто отрицает опасность коронавирусной инфекции и призывает всем заразиться и переболеть. А стариков и слабых здоровьем не жалеть, пусть умирают.
В России слово "ковидиот" заменили на "ковид-диссидент". Вроде как не так ругательно звучит. Хотя англичане более верно обозначили явление.
Больных с легкой формой отправили по дома. Количество инфицированных в целом увеличивается.
Как городские власти контролируют дезинфекцию подъездов?
Не пора ли им самим озаботиться проблемой, вместо того, чтобы слегка поливать чем-то середины автомобильных дорог в дождливую погоду.
Откуда на дороге, по которой едут машины, коронавирус?
Большинство УК не делают дезинфекцию. Кто-то из жителей писал, что в их доме собирали по 2000 и сами нанимали дезинфекторов.
На 1 января 2019 года численность населения Алтайского края составляла 2 332 813 человек (politsib.ru). 600 человек из них болеют..... Паникуем.