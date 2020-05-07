Четверг, 7 Май, 18:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,12
€ 80,06
22°

177160 +11231
Обь
505см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

В Алтайском крае число зараженных коронавирусом перевалило за 600

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявили 17 новых случаев
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Еще 17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Среди заболевших – пятеро жителей Рубцовска, по трое – из Змеиногорского и Благовещенского районов, по двое – из Барнаула и Рубцовского района, в Поспелихинском и Родинском районах – по одному заразившемуся.

Таким образом, всего в крае подтверждено 605 случаев коронавируса.

Как уже сообщал amic.ru, ранее главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. По мнению специалиста, сейчас не стоит делать какие-либо прогнозы, поскольку они зачастую не оправдываются. При этом чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации, подчеркнул Шевченко.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.05.2020 14:30
- гость -

"Среди заболевших — пятеро жителей Рубцовска, по трое — из Змеиногорского и Благовещенского районов, по двое — из Барнаула и Рубцовского района, в Поспелихинском и Родинском районах"
Это не заболевшие, это обнаруженые носители вируса.

7.05.2020 14:38
Вячеслав.

Пишите иначе!
Пишите, что в крае стало меньше больных.
Выздоровело больше, чем выявили.
Позитивнее надо!

7.05.2020 14:39
- гость -

Промотали 2 первые недели, когда надо было всех по углам садить на карантин, а не улицы поливать хлоркой.

7.05.2020 14:43
- гость -

Пишите иначе!
Позитивнее надо!

Пишите, что Алтайский край вчера был на 48 месте по стране. Что мы стремимся вперед и вверх! Ближайшие цели - выйти в четвертый десяток. А там глядишь и в топ-20 попадем.

7.05.2020 14:44
- гость -

Да и пёс с ними. Все там будем.

7.05.2020 14:46
- гость -

7.05.2020 14:39
- гость -
Промотали 2 первые недели, когда надо было всех по углам садить на карантин, а не улицы поливать хлоркой.

Да.

7.05.2020 14:48
- гость -

Догоняем, а не упреждаем: почему Алтайский край на шаг позади в борьбе с COVID-19.

Вот четкое объяснение.

7.05.2020 14:49
- гость -

Выздоровевших то вычитают из этого списка? Мне кажется что только плюсуют для острастки народа!

7.05.2020 15:01
- гость -

Всего то? Пик явно пройден. Можно убирать КПП на границах края. Справились молодцы.

7.05.2020 15:07
Михаил

7.05.2020 14:49
- гость -
Никто никого не вычитает...надо отдельную графу писать еще....для понимания сколько на сегодня болеет человек и сколько из них без симптомов..а кто в легкой форме.

7.05.2020 15:09
Гость

7.05.2020 15:01
- гость -
Скоро ещё ИФНС с пивзаводом подтянутся,подправят статистику.

7.05.2020 15:58
- гость -

7.05.2020 14:49
- гость -
Это вы о чем? Если сто заболело, а потом 10 из них выздоровело, то предлагаете писать, что в итоге заболело 90?

7.05.2020 16:07
гость

Действительно, 600 это с начала апреля, а сейчас сколько больных, в Барнауле сколько болеющих? Сколько выписали? С каждой новостью от СМИ почему то всё больше и больше вопросов появляется, тренируют видать скорость нейронных связей у населения.

7.05.2020 16:07
- гость -

Ковид-диссиденты сделали своё черное дело. Активно внушали населению, что надо всем-всем переболеть. Не применять мер защиты, "иммунизироваться".
Местные власти разделяли диссидентские идеи. Вот результат.

7.05.2020 16:17
- гость -

7.05.2020 16:07
гость

Ёлы-палы, от 605 отними 133 выздоровевших, получишь болеющих.

7.05.2020 16:18
- гость -

Ага. Из 2.5 млн 605 зафиксированных случаев. Из них более 70% бессимптомно протекают (то есть не болеют) . За вас фактически заболевших посчитать ,или вспомните сами 3-ий класс 2-ая четверть. Вообще мыслить разучились,что льют в башку ,тому и верят

7.05.2020 16:20
- гость -

перевалило
достигло
перешло
перешагнуло
превзошло
превысило

за

подставить любое число.

небольшая подсказочка писакам на завтра.

7.05.2020 16:22
- гость -

Чем принципиально отличаются так называемые "ковид-дисседенты" и ковидиоты-истерички? Истерикой? Не велика разница.

7.05.2020 16:24
- гость -

34% зараженных уже выздоровело в мире, а это огромный позитив.
Спад заболеваемости обязан быть.

7.05.2020 16:28
- гость -

Анекдот:
— Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.
— Что?
— Возможен отрицательный рост жильцов.
— Что, блин..?
— На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.

7.05.2020 16:38
- гость -

7.05.2020 16:22
- гость -
Чем принципиально отличаются так называемые "ковид-дисседенты" и ковидиоты-истерички? Истерикой? Не велика разница.
------------
Ковидиоты и ковид-диссиденты одно и тоже.
Ковидиотами в Великобритании стали называть тех, кто отрицает опасность коронавирусной инфекции и призывает всем заразиться и переболеть. А стариков и слабых здоровьем не жалеть, пусть умирают.
В России слово "ковидиот" заменили на "ковид-диссидент". Вроде как не так ругательно звучит. Хотя англичане более верно обозначили явление.

7.05.2020 16:58
- гость -

Больных с легкой формой отправили по дома. Количество инфицированных в целом увеличивается.
Как городские власти контролируют дезинфекцию подъездов?
Не пора ли им самим озаботиться проблемой, вместо того, чтобы слегка поливать чем-то середины автомобильных дорог в дождливую погоду.
Откуда на дороге, по которой едут машины, коронавирус?
Большинство УК не делают дезинфекцию. Кто-то из жителей писал, что в их доме собирали по 2000 и сами нанимали дезинфекторов.

7.05.2020 17:51
Ых

На 1 января 2019 года численность населения Алтайского края составляла 2 332 813 человек (politsib.ru). 600 человек из них болеют..... Паникуем.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18:15
Власти Барнаула выделили свыше 7 млн рублей на дезинфекцию улиц 0
18:02
Нужен только телефон. Волонтеры прочтут детям более 150 произведений о войне 0
17:53
Два Алтая вошли в тройку регионов Сибири с низкой смертностью при COVID-19 0
17:41
Осталось починить дорогу. Фурам закрыли проезд по двум улицам в Барнауле 0
17:32
Когда и как будут платить пенсии на майские праздники в Алтайском крае 2
17:21
Под буквами "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту 8
17:10
Стали известны доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год 13
17:04
АлтГУ организовал международную онлайн-конференцию, посвященную юбилею Победы 0
16:55
ГИБДД показала, как выглядит КПП на границе Кузбасса с Алтайским краем 2
16:45
У владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна нашли коронавирус 3
16:36
Заморозки и мокрый снег. Синоптики рассказали о майской погоде в Алтайском крае 1
16:29
В Алтайском крае начали дистанционно назначать пенсии и пособия 0
16:16
Депутат Госдумы призвал алтайского губернатора первым в России открыть курорты 53
16:04
Не просто драгоценность. В Барнауле появились коллекционные монеты "Оружие Победы" 1
15:57
Пожилая женщина с возможной потерей памяти пропала в Барнауле 0
15:46
Барнаулец украл у работодателя 130 тысяч рублей, чтобы оплатить долг по алиментам 5
15:37
Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 11 тысяч 24
15:27
Апрельские температуры в Алтайском крае побили рекорды прошлых лет 2
15:13
Бывшего сибирского депутата задержали по подозрению в заказных убийствах 2
15:01
Маска в Instagram от amic.ru. Делаем фото в цветущих яблонях, не нарушая самоизоляцию 0
14:50
Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей 17
14:41
Американцы смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву 8
14:30
Стало известно, какие планы у нового собственника элеватора в Барнауле 6
14:22
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом перевалило за 600 23
14:18
Догоняем, а не упреждаем: почему Алтайский край на шаг позади в борьбе с COVID-19 11
14:11
Еще 23 человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 2
14:06
Зараженных COVID-19 оставляют дома. Как их лечат и почему не в больнице? 12
13:56
Алтайская прокуратура нашла магазины, которые продают продукты по завышенной цене 12
13:44
Идет жара. Какая погода будет на майских выходных в Алтайском крае 0
13:35
На Алтае мужчина обнажился в торговом центре перед двумя маленькими девочками 2
13:25
В Алтайском крае стали больше производить продуктов питания во время пандемии 4
13:15
Поклонники заподозрили Надежду Бабкину в симуляции смертельной болезни 10
13:03
Скандал с давкой в алтайском ТЦ дошел до федерального уровня 15
12:59
Парк, как в Москве: стал известен проект реновации "Изумрудного" за 250 миллионов 21
12:50
"Дежурили полночи". Власти села ответили на обвинение в бездействии во время пожара 4
12:38
Алтайские прокуроры существенно нарастили свои доходы по итогам 2019 года 15
12:29
Розовая дымка под большой луной: фото последнего в этом году суперлуния 0
12:17
"Дела семейные". Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца 3
12:05
Сирены гражданской обороны оповестят барнаульцев о начале "Минуты молчания" 4
11:53
Бригада Первого канала лишилась аккредитации за сюжет о коронавирусе в Белоруссии 31
11:41
Полиция проводит проверку по факту давки в ТЦ на Алтае 6
11:32
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 11
11:21
Искусство на рельсах. Как барнаульские художники украшают трамваи ко Дню Победы 3
11:08
Виктор Томенко занял 64 место в рейтинге влиятельности российских губернаторов 13
10:57
Следствие: найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой 34
10:45
Стоимость аренды жилья в Барнауле снизилась на фоне пандемии COVID-19 9
10:30
Алтайский край попал в список регионов с "высоким вирусным суверенитетом" 6
10:18
Ученого, который был на пороге "важного открытия" о COVID-19, убили в США 24
10:06
Почтальонам Алтайского края повышают зарплату 2
09:52
Барнаулец убил сожительницу и попытался зарезать таксиста 6
09:34
"Сколько будет духовных потерь". Священник о том, как Церковь переживает коронавирус 47
09:19
Онищенко заявил, что коронавирус уже "выдыхается" 30
09:04
Вирусолог рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома 5
08:49
Перед смертью Босов увольнял сотрудников и переводил активы на себя 30
08:32
Россияне рассказали, что отвлекает их от удаленной работы 1
08:17
Мать и дочь отбились от грабителей из Алтайского края 13
08:03
Барнаул попал в число лидеров по оформлению "президентской" ипотеки 0
07:53
"Песок сыплется". Емельяненко раскритиковал Соловьева за занятия боксом 12
07:37
В России разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху 5
07:21
"Меня спасла внучка". История женщины с COVID, которая провела 10 суток в реанимации 30
07:05
В Барнауле сотрудница налоговой заразилась коронавирусом 16
06:49
Названы любимые военные фильмы россиян 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.