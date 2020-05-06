Алтайский край остается на третьем месте в Сибири по числу зараженных коронавирусом

Алтайский край с 588 зараженными COVID-19 продолжает находиться на третьей позиции в Сибирском федеральном округе. При этом по числу скончавшихся (трое) регион имеет одну из самых низких позиций. Меньше – только в Томской области (двое), а также в Тыве и в Республике Алтай, где летальных исходов не зафиксировано. Однако в этих регионах и заболевших значительно меньше.

Лидирует по числу зараженных в Сибири Красноярский край (910 заболевших, 12 умерших). На второй строчке – Новосибирская область (809 зараженных, 11 скончавшихся).

Как уже сообщал amic.ru, с начала пандемии в России коронавирусом заразились 165 929 человек. Умерли 1537.