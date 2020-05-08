Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 в Алтайском крае сообщил о 16 выявленных за минувшие сутки случаях заболевания коронавирусом.

Девять новых случаев зарегистрировали в Барнауле, по два – в Бийске и Змеиногорском районе, по одному – в Заринске, ЗАТО Сибирский и Тюменцевском районе.

Таким образом, на 8 мая в регионе насчитывается уже 621 инфицированный.

Как уже сообщал amic.ru, планируется, что сегодня губернатор Виктор Томенко подпишет указ о введении в Алтайском крае обязательного масочного режима. Правила должны вступить в силу с 12 мая. Масочный режим обязывает жителей региона носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.