В Алтайском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом

В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб региона по борьбе. Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 707, в том числе 78 детей до 17 лет.
"Новые случаи зафиксированы в Барнауле – 12 человек, Бийске – 12, Благовещенском районе – 3, Новоалтайске – 2, Змеиногорском районе – 2, в Заринске, Славгороде, Тальменском, Третьяковском, Косихинском, Бурлинском, Мамонтовском районах – по одному", – уточнили в оперштабе.
Ранее стало известно, что из-за распространения COVID-19 губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется провести две недели на карантине.
Также с 12 мая в регионе введут масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
Понятно
Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется провести две недели на карантине.
А вот в Белокуриху отдыхающие так и едут, ни о каком карантине речи и нет. Приезжают, сразу гулять толпами. Роспотребнадзор никак не реагирует и плевать отдыхающие хотели на предписания.
амик, куда спешите. заголовок поправьте
11.05.2020 11:53
Белокуриханец
Ну классика - если нельзя, но очень хочется, то можно)
Белокуриханец
Не ври. Я сейчас тут. Мертвая сейчас Белокуриха, ходят только местные с детьми.
Ни на ком масок нет, на меня с маской барнаульца смотрят как на инопланетянина.
Базы все закрыты, уличное освещение и фонари у баз почти все выключено. Темный пустой город.
Гулял вечером - полное ощущение, что город покинули люди.
Белокуриханец
Не может быть. У вас бы тогда были случаи заболевания. А у вас все тихо, тьфу, тьфу, тьфу.
Белокуриханец
Не может быть. У вас бы тогда были случаи заболевания. А у вас все тихо, тьфу, тьфу, тьфу.
СМИ, вам писать больше не о чем? 90% эфира забито этим г**ом
Где то просчитались, сумируйте ка все названные случаи?
Ыть
Я каждый день в окно вижу как поселенцы приезжают и заселяются в частные квартиры , через сутки другие заезжают, днем заселятся, а вечером гулять оравой. Видимо ты и есть один из них, который приехал и гуляешь, ладно хоть в маске. Сидите дома, куда претесь все!
Уже исправили
Зачем ехать в Белокуриху? Ладно бы в санаторий для оздоровительных процедур. Но что делать сейчас? Тем более, общепит не работает. Приехать, сидеть в комнате, питаться непонятно чем.
11.05.2020 12:43
- гость -
Клещей пособирать. Очевидно же.