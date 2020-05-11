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В Республике Алтай выявили новые случаи COVID-19

, ИА "Амител"
Всего в регионе у 60 человек диагностировали болезнь
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 60.

"Коронавирус подтвержден у жителей Кош-Агачского района: трёх мужчин, работающих на строящемся частном объекте в селе Акташ Улаганского района, и 18-летнего студента-первокурсника", — уточнили в оперштабе.

Заболевание протекает бессимптомно. Состояние больных оценивают как удовлетворительное. Ранее они контактировали с инфицированным жителем района. Диагноз подтвердился при профилактическом тестировании.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. Также режим самоизоляции продлен в регионе до 15 мая. По словам главы республики Олега Хорохордина, ситуация "нелегкая". При этом Горный Алтай является одним из двух сибирских регионов (наряду с Тывой), где нет скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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