Алтайским медикам за борьбу с COVID-19 доплатят более 66 млн рублей

Алтайский край получит из федерального бюджета почти 66,4 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выполнение особо важных работ по борьбе с COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов 8 мая. Документ опубликовали в воскресенье на сайте правительства России.

Республике Алтай на аналогичные цели выделят 19,1 млн рублей. Суммарный размер этих выплат по стране превысит 9,2 млрд рублей.

Этим же числом подписан документ о выделении средств регионам для выплат борющимся с COVID-19 медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Алтайского края в списке не оказалось. Республике Алтай, в соответствии с этим распоряжением, направят более 7,4 млн рублей.

Алтайскому краю ранее уже направили 270 млн. из федерального бюджета на стимулирующие выплаты. Дополнительные транши составлены с учетом роста числа медиков, которым необходимо обеспечить выплаты.

Как ранее писал amic.ru, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что более 200 врачей, медсестер и санитарок, которые работают с инфицированными COVID-19, получат дополнительные выплаты к заработной плате.