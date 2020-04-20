200 алтайских медиков получат доплаты за лечение зараженных коронавирусом

Более 200 врачей, медсестер и санитарок, которые работают с инфицированными COVID-19, получат дополнительные выплаты к заработной плате. Об этом на онлайн-конференции в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
"Средства стимулирования доведены до медицинских организаций. И за работу в марте и апреле они будут выплачены", – сказал министр.
Ранее Попов сообщал, что алтайские медики получат доплаты от 20 до 100% от среднемесячного дохода. Врачи специализированных учреждений получат стопроцентную доплату, медсестры – 50%, санитарки – 30%. А также сотрудники поликлиник и скорой помощи: 80% – для врачей, 40% – для среднего персонала. Санитарки в поликлинике – 20% от дохода.
По данным на 20 апреля, в Алтайском крае подтверждены 86 случаев заболевания COVID-19.
Комментарии
А ординатор сколько получат, которыми дыры затыкают? И которым до сих пор свидетельства об аккредитации не выдали? Или им клятвы врача достаточно?
Пришла беда- отворяй ворота.Спасибо г-н министр,вы так щедры ! Да и верится с трудом...
с одной оговоркой "среднемесячной по региону". А это 25000 рублей
- гость -
с одной оговоркой "среднемесячной по региону".
Где? От среднемесячного дохода, его же.
Это если санитарка получала минималку 12130, то с выплатой она получит аж 14556. Это если именно от дохода 20%. А если от оклада, то минималка один фиг
Ведь ранее писали не о процентах, а о конкретных суммах в 50 000, 30000,25000....
Всё? Уже скомуниздили? Уже по процентам поделили? Сумма пришла в край приличная, доплаты и суммы сам президент анонсировал. Наши ранее конкретные суммы называли.
А за такие копейки зачем докторам своей жизнью и здоровьем рисковать?
И дело не в клятвенно Гиппократа, а в разумности.
Где деньги, Зин?
Почему СМИ не призовут власти к ответу???
А кстати да. Президент говорил же тысяч рублей, а не процентов. Откуда появились проценты?
А кстати да. Президент говорил же тысяч рублей, а не процентов. Откуда появились проценты?
Поизучайте документы, там два разных поручения правительства России, в одном выплаты определены в процентах. в другой от президентских сумм. Это будут две разные выплаты, и их будут получать одни и те же медики
Врачам прибавят до 100% зарплаты
Президент называл конкретные суммы, а не проценты, врачам - по 80 тысяч. Будут эти суммы или опять кинули?
20.04.2020 17:23
гость
Не переживайте вы так, руководство сибе добавит, ну а остальным если что останется походу.