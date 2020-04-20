200 алтайских медиков получат доплаты за лечение зараженных коронавирусом

Более 200 врачей, медсестер и санитарок, которые работают с инфицированными COVID-19, получат дополнительные выплаты к заработной плате. Об этом на онлайн-конференции в понедельник, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

"Средства стимулирования доведены до медицинских организаций. И за работу в марте и апреле они будут выплачены", – сказал министр.

Ранее Попов сообщал, что алтайские медики получат доплаты от 20 до 100% от среднемесячного дохода. Врачи специализированных учреждений получат стопроцентную доплату, медсестры – 50%, санитарки – 30%. А также сотрудники поликлиник и скорой помощи: 80% – для врачей, 40% – для среднего персонала. Санитарки в поликлинике – 20% от дохода.

По данным на 20 апреля, в Алтайском крае подтверждены 86 случаев заболевания COVID-19.