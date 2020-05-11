Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 11 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Это новый рекорд.

Всего в стране зарегистрировано более 221 344 заболевших COVID-19. По их числу РФ опередила Италию и Великобританию, заняв третье место в мире. Выше только США и Испания.

За сутки в российских больницах с подтвержденным коронавирусом скончались 94 человека, выписаны 5495. Общее количество умерших теперь составляет 2009, а выздоровевших – 39 801.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 38 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных теперь составляет 707.