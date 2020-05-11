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В ВОЗ считают, что Россия "вышла на плато" по коронавирусу

, ИА "Амител"
Такие выводы в организации сделали на основе статистических данных
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Последняя статистика заболеваемости коронавирусом в России может свидетельствовать о том, что страна "вышла на плато", заявила в интервью Bloomberg представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

По ее оценке, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Однако начинать ослаблять ограничения следует только после того, как две недели заболеваемость будет спадать, считает Вуйнович.

Напомним, еще в конце марта она выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации, если люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные меры предосторожности.

По ее словам, для этого необходимы изоляция инфицированных и людей, контактировавших с ними, а также дисциплинированность населения в плане исполнения ограничительных мер, наложенных правительством.

Как ранее писал amic.ru, 11 мая Россия вышла на третье место в мире по суммарному числу заболевших коронавирусом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.05.2020 15:38
Гость

"Напомним, еще в конце марта она выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации," (с)

Россия всегда идёт своим путём.
20 лет её ведёт Путём В.В.

11.05.2020 15:39
гость

европейского сценария не избежали. не получается рыбку съесть и так далее

11.05.2020 15:45
- гость -

ВОЗ - это та которую Билл Гейтс финансирует? которому принадлежит бак-лаборатория в Ухане? который бросил свою "Золотую антилопу" - Майкрософт, и занялся вплотную вакцинацией? и без его вакцин от коронавируса помеченных фотонными маркерами скоро ни куда нельзя будет выйти из дома?
это эта ВОЗ?

11.05.2020 15:48
- гость -

нет. это та ВОЗ, которую США отказались финансировать...

11.05.2020 15:58
Гость

11.05.2020 15:48
- гость -
А теперь обратились к нам за баблом и Россия сразу вышла на плато?

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