В ВОЗ считают, что Россия "вышла на плато" по коронавирусу

Последняя статистика заболеваемости коронавирусом в России может свидетельствовать о том, что страна "вышла на плато", заявила в интервью Bloomberg представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
По ее оценке, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Однако начинать ослаблять ограничения следует только после того, как две недели заболеваемость будет спадать, считает Вуйнович.
Напомним, еще в конце марта она выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации, если люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные меры предосторожности.
По ее словам, для этого необходимы изоляция инфицированных и людей, контактировавших с ними, а также дисциплинированность населения в плане исполнения ограничительных мер, наложенных правительством.
Как ранее писал amic.ru, 11 мая Россия вышла на третье место в мире по суммарному числу заболевших коронавирусом.
Комментарии
"Напомним, еще в конце марта она выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации," (с)
Россия всегда идёт своим путём.
20 лет её ведёт Путём В.В.
европейского сценария не избежали. не получается рыбку съесть и так далее
ВОЗ - это та которую Билл Гейтс финансирует? которому принадлежит бак-лаборатория в Ухане? который бросил свою "Золотую антилопу" - Майкрософт, и занялся вплотную вакцинацией? и без его вакцин от коронавируса помеченных фотонными маркерами скоро ни куда нельзя будет выйти из дома?
это эта ВОЗ?
нет. это та ВОЗ, которую США отказались финансировать...
11.05.2020 15:48
- гость -
А теперь обратились к нам за баблом и Россия сразу вышла на плато?