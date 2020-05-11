Путин объявил об окончании периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах профилактики коронавируса объявил об окончании периода нерабочих дней в стране.

"Главное для нас — это жизнь, здоровье и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин.

С 13 мая россияне приступят к работе в штатном режиме. При этом им следует соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности.

Так, например, в Алтайском крае с 12 мая начнет действовать масочный режим. Жителям региона с этого периода нужно будет носить маски в местах большого скопления людей.