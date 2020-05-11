Президент России Владимир Путин заявил о том, что период нерабочих дней в стране завершается со вторника, 12 мая. Далее каждый субъект вправе принимать самостоятельное решение в зависимости от эпидемиологической ситуации. Глава государства 11 мая провел очередное совещание с правительством и губернаторами.

Кроме того, Путин анонсировал новые широкие меры поддержки для населения, включая семьи с детьми, а также самозанятых. Подробнее о принятых решениях – в обзоре amic.ru.

Что государство предложило семьям с детьми

1. На каждого ребенка, чей возраст от 3 до 16 лет, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Эта мера вводится для семей вне зависимости от уровня дохода. Основанием станет электронное заявление родителей. Деньги будет выплачивать, начиная с 1 июня.

2. Кроме того президент заявил, что по 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети. Период выплат с апреля по июнь, суммарно речь идет о 15 тысячах рублей.

3. Ранее анонсированные выплаты на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (половина прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это около 5,5 тысяч рублей) можно будет получить с 1 июня разом за предыдущие 6 месяцев, то есть примерно 33 тысячи рублей. Далее деньги будут переводить ежемесячно.

4. Путин предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, молодые мамы, важно их поддержать, сказал президент.

Поддержка бизнесу

1. Путин вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – половина суммы. Всего таким образом может быть сохранено до 7 млн рабочих мест.

2. Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены. Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Речь идет примерно о 1,5 млн предприятий.

3. Самозанятые получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, получат еще и налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Поддержка врачей и соцработников

1. Медикам и работникам социальной сферы будут осуществлены дополнительные выплаты: от 25 до 60 тысяч рублей за каждые две недели до 15 июля. Путин также потребовал выплатить надбавки медикам, которые были анонсированы ранее, и пообещал лично проконтролировать этот процесс.

Что еще важного сказал президент россиянам

1. Режим нерабочих дней завершается во вторник, 12 мая. Запрет на массовые мероприятия и ограничения для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сохраняется. При этом главы субъектов смогут самостоятельно принимать решения о смягчении или ужесточении ограничительных мер, исходя из эпидемической ситуации в регионе.

2. В первую очередь будет возобновлена работа предприятий в сферах строительства, промышленности, энергетики, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, связи.

3. Путин попросил глав регионов предоставить гражданам возможность выходить из дома, гулять с детьми, заниматься спортом.