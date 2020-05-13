Российские банки начали отказывать в кредитах работникам пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, за апрель было одобрено лишь одна пятая всех заявок на заем, что является минимальным показателем с 2017 года. Больше всего отказов встретили в потребительском кредитовании (около 80%) и автокредитах (75%).

В первую очередь, пострадали россияне с низким кредитным рейтингом — для них уровень удобрения упал почти на 10%. Также отказы встретили и работники пострадавших отраслей, а некоторые организации повысили требования к сроку занятости на текущем месте работы.

Ранее amic.ru сообщил, что средняя сумма кредита за первый квартал 2020 года повысилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самая высокая динамика оказалась в Алтайском крае — за год средний размер займа увеличился почти на 30%.