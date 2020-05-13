В ходе очередного заседания оперативного штаба губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, в какие сроки планирует ослабить ограничения, связанные с профилактикой коронавируса.
Одним из обсуждаемых вопросов стало поэтапное восстановление прежнего режима работы краевых предприятий.
Как уточняет пресс-служба регионального правительства, указ по вопросу послабления новых требований к работе хозяйствующих субъектов губернатор планирует подписать уже на этой неделе.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уточнил, что 31% зараженных коронавирусом приходится на Барнаул, 26% — на Корбалихинский рудник.
По словам руководителя регионального Минздрава, больницы обеспеченны необходимым запасом медикаментов и защитных костюмов.
Расход последних сейчас составляет 1054 комплекта в день. Препаратов же хватит на лечение 5,5 тысяч больных коронавирусом, заявил Попов.
Стоит отметить, что в настоящее время COVID-19 подтвержден у 770 жителей Алтайского края. Четверо из них скончались. Всего за время пандемии из больниц выписали 285 человек.
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