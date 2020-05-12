За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердились положительные тесты на COVID-19 у 20 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Барнауле выявили девять зараженных, в Рубцовске – троих, в Благовещенском районе – двоих, в Бийске, Камне-на-Оби, Поспелихинском, Новичихинском, Егорьевском, Тюменцевском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 12 мая в крае насчитывается 727 подтвержденных случаев инфицирования.

Как уже сообщал amic.ru, с сегодняшнего дня в регионе действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.