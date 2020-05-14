У двух больных коронавирусной инфекцией выявилось нетипичное течение заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Инфицированные проходили лечение на базе центра ФМБА. У обоих пациентов поднялась высокая температура и клиника "острого живота" – симптомокомплекса, отражающего развитие серьезных повреждений брюшной области.

Больным провели диагностическую операцию и выявили асцит: скопление жидкости в брюшной полости. По этой причине выделили новый вариант COVID-19, который протекает с клинической картиной серозного перитонита.

В агентстве считают, что воспаление брюшины является системным ответом организма на вирусную инфекцию. Это приводит к патологическим изменениям в микрососудах и воспалению серозных оболочек.

Напомним, что на данный момент симптомами коронавируса являются высокая температура, полная потеря обоняния и сильный сухой кашель. Как ранее сообщал amic.ru, врачи выявили в качестве проявления зудящие высыпания на коже. Кроме того, согласно статистике, более половины зараженных переносят COVID-19 бессимптомно.