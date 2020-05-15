Число соцучреждений в Алтайском крае, которые работают в изоляции, назвал в ходе онлайн-брифинга глава регионального управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Александр Репин.

По его словам, на 15 мая в таком режиме функционируют 14 социальных объектов, причем в четырех из них коллективы сами проявили такую инициативу.

Речь идет о домах-интернатах и нескольких других учреждениях с постоянным пребыванием людей. Их сотрудники работают сменами по две недели. Все это время они не покидают территории соцучреждений.

Репин подчеркнул, что такой режим работы сотрудники переходят исключительно "по добровольному согласию и по личному заявлению".

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае за последние сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 847.