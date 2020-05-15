Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло за минувшие сутки на 38. Общее количество заболевших достигло 847 человек. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.
Новые случаи выявили в Барнауле – 20 человек, в Бийске – 6, в Благовещенском районе – 3, в Алейске – 2, в Рубцовске, Славгороде, Тальменском, Тюменцевском Бурлинском, Курьинском, Шипуновском районах – по одному.
Выписано из больниц 413 пациентов – это почти половина из числа инфицированных за все время пандемии, в том числе за прошедшие сутки 42 человека.
Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край занял предпоследнее место в рейтинге регионов Сибири по летальности от коронавируса. Только 0,37% случаев заражения в регионе закончились смертью пациента. Напомним, в Алтайском крае скончались четверо. На последней строчке – Республика Алтай, где летальных случаев не зафиксировано.
Также с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
Оперативно исправили.Молодцы!
Белокуриха заговорённая? Или Бессарабов "окропил"?
Только 0,37% случаев заражения в регионе закончились смертью пациента.
4 *100/847=0,47
а почему не минусуют тех кто выздоровел, они же уже не заражены.
В Курьинском ещё вчера 5 было.
А количество в крае больных ВИЧ/СПИД, туберкулезом и какое количество людей от этих заболеваний умирает???
15.05.2020 12:00
- гость -
А почему не минусуют бессимптомников,они же не болеют и по вашему-не опасны?
Потому что зараженные и больные это разные вещи чувак.
Вообще-то правильно так:
4/(4+413)*100%=0,96%
По новым районам начал расползаться. Это только начало....В селах живут практически одни старики.
15.05.2020 12:03
- гость -
И сегодня 1+. =6. Что не так?
Каждый день скидывают количество заболевших за последние сутки. Вот народ молодец! Обсуждение каждый день!!!!! Есть о чем поговорить)
По новым районам начал расползаться. Это только начало....В селах живут практически одни старики.
Больше скажу, в селах подчас нет медпунктов, а если и есть, то тестов в них нет
А сотрудников пищевых производств как часто проверяют на коронавирус?
15.05.2020 12:17
- гость -
По новым районам начал расползаться. Это только начало....В селах живут практически одни старики.
Больше скажу, в селах подчас нет медпунктов, а если и есть, то тестов в них нет
согласен полностью
Спасибо Томенке
15.05.2020
Коронавирус. Оперштаб Алтайского края, 12:54:
38 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Алтайском крае за прошедшие сутки.
Из них в Барнауле – 20 человек, Бийске – 6, Благовещенском районе – 3, Алейске – 2, Рубцовске – 1, Тальменском районе – 1, Славгороде – 1, Тюменцевском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Курьинском районе – 1, Шипуновском районе – 1.
По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, общее количество заболевших в регионе – 847 человек, в том числе 108 детей. Почти половина из числа инфицированных за все время пандемии выписаны – 413 пациентов, в том числе за прошедшие сутки 42 человека.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах. Из общего числа заболевших 76 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 608 случаев – по контакту с заболевшими. Из 847 заболевших: 114 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 167
"А сотрудников пищевых производств как часто проверяют на коронавирус?" - озадачился гость. Вирусы в пряниках не живут !