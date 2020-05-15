Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло за минувшие сутки на 38. Общее количество заболевших достигло 847 человек. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Новые случаи выявили в Барнауле – 20 человек, в Бийске – 6, в Благовещенском районе – 3, в Алейске – 2, в Рубцовске, Славгороде, Тальменском, Тюменцевском Бурлинском, Курьинском, Шипуновском районах – по одному.

Выписано из больниц 413 пациентов – это почти половина из числа инфицированных за все время пандемии, в том числе за прошедшие сутки 42 человека.

Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край занял предпоследнее место в рейтинге регионов Сибири по летальности от коронавируса. Только 0,37% случаев заражения в регионе закончились смертью пациента. Напомним, в Алтайском крае скончались четверо. На последней строчке – Республика Алтай, где летальных случаев не зафиксировано.

Также с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах и общественном транспорте.