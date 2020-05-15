Курьинский район и Алейск добавились на коронавирусную карту Алтайского края за минувшие сутки. В первом случае выявили одного инфицированного, во втором – двоих. Таким образом, на 15 мая среди алтайских городов есть только один, где еще нет случаев заболевания COVID-19. Это Белокуриха.

Как уже сообщал amic.ru, всего за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 38 новых случаев коронавируса. На данный момент в регионе 847 инфицированных. Случаи заражения распределились следующим образом:

Барнаул – 276;

Змеиногорский район – 242;

Бийск – 84;

Рубцовск – 34;

Поспелихинский район – 23;

Павловский район – 22;

Благовещенский район – 16;

Новоалтайск и Славгород – по 12;

Тальменский район – 1;

Рубцовский и Немецкий национальный районы – по 10;

Камень-на-Оби, Новичихинский, Бурлинский и Третьяковский районы – по 7;

Горняк, Родинский и Тюменцевский районы, ЗАТО Сибирский – по 6;

Первомайский район – 5;

Яровое – 4;

Заринск, Крутихинский, Табунский и Ребрихинский районы – по 3;

Алейск, Советский, Егорьевский, Бийский и Кулундинский районы – по 2;

Троицкий, Целинный, Михайловский, Романовский , Алтайский, Усть-Калманский, Волчихинский, Мамонтовский, Курьинский, Шипуновский районы – по 1.