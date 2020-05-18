Два новых случая заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Диагноз подтвердился у двух жителей Усть-Канского района, которые являются родственниками ранее выявленного инфицированного местного жителя. Симптомов заболевания нет, оба случая подтверждены при их исследовании как контактных лиц.

Таким образом, суммарное количество заразившихся в Горном Алтае достигло 81.

Напомним, 17 мая республиканский оперштаб сообщил о новом случае инфицирования. Тогда коронавирус подтвердился у 45-летнего жителя Майминского района, который контактировал с больным COVID-19 из Горно-Алтайска.