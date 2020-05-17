Один новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией зафиксировали в Горном Алтае, сообщает республиканский оперативный штаб. Таким образом, суммарное число заражений в регионе выросло до 79.

"Коронавирус подтвердился у 45-летнего жителя Майминского района, контактировавшего с ранее выявленными заболевшими жителями Горно-Алтайска", – проинформировали в оперштабе.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Горно-Алтайске (23), Турочакском районе (21) и Кош-Агачском районе 21. Еще 8 инфицированных выявили в Усть-Коксинском районе, 7 – в Онгудайском районе, 4 – в Майминском районе, 3 – в Шебалинском районе, 1 – в Усть-Канском районе. Из них 34 человека уже выписаны из медицинских учреждений в связи с выздоровлением.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. По решению главы региона Олега Хорохордина, режим самоизоляции продлен до "особого распоряжения".

В то же самое время в регионе ослабили ограничительные меры, наложенные для профилактики коронавируса на ряд предприятий. В частности, с 12 мая разрешили работать массажным, косметическим салонам, баням, саунам и отдельным спортивным организациям.