Один новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Республике Алтай, сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 40-летней жительницы Горно-Алтайска, которая обратилась к врачам с симптомами ОРВИ. На данный момент выявляется и обследуется полный круг возможных контактных лиц.

Таким образом, суммарное число зараженных в Горном Алтае теперь достигло 82.

Напомним, что утром 18 мая республиканский оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19. Диагноз подтвердился у двух жителей Усть-Канского района. Симптомы заболевания у них отсутствовали, оба больных были выявлены при обследовании контактного круга. Напомним, что в регионе действует масочный режим.