За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили ещё у 44 человек, информирует "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 1014. Общее количество выписанных – 522 человека. В регионе четвертый день сохраняется тенденция, когда доля выздоровевших составляет примерно половину от общего количества заболевших за весь период пандемии.

Напомним, что по указу губернатора Виктора Томенко в регионе с 12 мая действует обязательный масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств защиты в местах массового скопления людей, в том числе на остановках, в общественном транспорте, магазинах и такси.