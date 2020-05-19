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Перевалили за тысячу. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Инфицированных стало больше на 44 человека
Фото: Nv.ua

Фото: Nv.ua

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили ещё у 44 человек, информирует "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 1014. Общее количество выписанных – 522 человека. В регионе четвертый день сохраняется тенденция, когда доля выздоровевших составляет примерно половину от общего количества заболевших за весь период пандемии.

Напомним, что по указу губернатора Виктора Томенко в регионе с 12 мая действует обязательный масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств защиты в местах массового скопления людей, в том числе на остановках, в общественном транспорте, магазинах и такси.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.05.2020 12:03
гость

Пожилая соседка заболела. Корону не ставят. В диагностическом поставили пневмонию и фиброз легких. Но ведь явно же ковид . Тесты что ли такие?

19.05.2020 12:06
гость

коронавирус выявили ещё у 44 человек

Места выявления власти продолжают скрывать?

19.05.2020 12:08
- гость -

Какой-то мутный источник. Обычно информацию выдавал оперштаб

19.05.2020 12:09
гость

В диагностическом поставили пневмонию и фиброз легких. Но ведь явно же ковид

Может ей надо врача вызвать и покашлять на него

19.05.2020 12:10
гость

Может оперштаб уже распустили?

19.05.2020 12:11
Врач

С юбилеем вас шашлычники!

19.05.2020 12:17
гость

тенденция сохранения 50% доли выздоровевших к заболевшим в относительных величинах всегда приводит к увеличению в абсолютных
увы это просто математика

19.05.2020 12:18
- гость -

19.05.2020 12:03
гость
Пожилая соседка заболела. Корону не ставят. В диагностическом поставили пневмонию и фиброз легких. Но ведь явно же ковид . Тесты что ли такие?
-------------------------
По предложению Главврача из Коммунарки стали диагностировать по КТ. В одном из интервью было объяснение: На первых этапах вирус определяется тестами- мазками. Но если инфекция уже сместилась в легкие, то вирус не найти в носу и горле, можно обнаружить только.в легких, путем проникновения в них, что равносильно проведению операции. Поэтому в Москве делают снимки и анализируют.

19.05.2020 12:19
гость

19.05.2020 12:03
гость

да ладно наговаривать, у нас и гриппа по зиме нет если прививку ставил, только орви

19.05.2020 12:22
- гость -

Как понимаю, тысяча это всех кто болеет и выздоровел, т.к. подсчет ведут заразившихся.

19.05.2020 12:24
- гость -

Как-то был комментарий на Амителе ,что ,если собаке надо отрубить хвост,не надо рубить его маленькими кусочками долгое время.
Вот полумеры и... привели к тому,что всё только начинается!!!Теперь это растянется неизвестно насколько .

19.05.2020 12:28
- гость -

19.05.2020 12:11
Врач
С юбилеем вас шашлычники!
--------------------------
Вы не врач, а врун. Да врун не местный,из другого региона. Потому что не знаете, что в крае много лет действуют противопожарные правила и жители края готовят шашлыки на дачах, садовых и приусадебных участках. Сейчас, в период эпидемии, люди не приглашают гостей, находятся в кругу семьи. Поэтому нет разницы между приготовлением мяса в духовке и на мангале.

Несмотря на указания губернатора, границы края не были закрыты для свободного приезда путешественников. Больные свободно прибывали из Новосибирска и других мест в АК. Никто им не давал предписаний на карантин, поэтому заразив наших жителей, чужаки спокойно уезжали через 2-3 дня или неделю.

19.05.2020 12:33
- гость -

Вчера на АМИКЕ:"Вахтовики привезли в алтайское село коронавирус из Красноярского края"
Ситуация осложняется тем, что женщина, которая также оказалась инфицирована, работает продавцом в магазине, поэтому круг контактных лиц может быть широким.

Сколько раз писали,что продавцам в магазинах надо чаще проводить тесты! Ведь группа риска!

19.05.2020 12:35
- гость -

19.05.2020 12:33
- гость -
Сколько раз писали,что продавцам в магазинах надо чаще проводить тесты! Ведь группа риска!
---------------------------
Похоже их никто не тестировал не то, что чаще, а вообще. Совсем.

19.05.2020 12:44
- гость -

Несмотря на указания губернатора, границы края не были закрыты для свободного приезда путешественников. Больные свободно прибывали из Новосибирска и других мест в АК. Никто им не давал предписаний на карантин, поэтому заразив наших жителей, чужаки спокойно уезжали через 2-3 дня или неделю.
===================================

Для того, что бы не пускать через границу, нужен действительно УКАЗ, а у нас, как всегда, одна бабка сказала! Почему указ о каранине в Змеиногорске, о масочном режиме есть на офиц.сайте Администрации АК, а о закрытии границ нет!?

19.05.2020 12:44
- гость -

По предложению Главврача из Коммунарки стали диагностировать по КТ.

Один такой тяжело переболевший вирус-отрицательный после болезни сдал анализ на антитела - отрицательно, т.е. не болел он коронавирусом, пневмония другим инфекционным агентом была вызвана.

19.05.2020 12:45
- гость -

Началось всё с завоза в край. Продолжается завоз - распространяется инфекция. Остановить завоз могут Роспотребнадзор и полиция. Элементарно. Выдавать предписания на карантин и контролировать карантирящих. По сути, никаких особых финансовых вложений не требуется. Во всяком случае, дешевле, чем лечить сотнями ковидных и хоронить умерших. По потребнадзор и полиция не справляются. Почему? Не хотят или не могут?

19.05.2020 12:46
- гость -

А где расклад по районам? Или тоже теперь тайна за семью замками?

19.05.2020 12:47
- гость -

19.05.2020 12:44
- гость -
По предложению Главврача из Коммунарки стали диагностировать по КТ.

Один такой тяжело переболевший вирус-отрицательный после болезни сдал анализ на антитела - отрицательно, т.е. не болел он коронавирусом, пневмония другим инфекционным агентом была вызвана.


Если по КТ картина не коронавируса и антител совсем нет, тогда да

19.05.2020 12:48
- гость -

19.05.2020 12:45
- гость -

Вчера же написали - оне в аэропорту.

19.05.2020 12:49
- гость -

19.05.2020 12:46
- гость -

Писали, что в Белокуриху завезли майские гости из Новосибирска.

19.05.2020 12:51
гость

"Вот вам и игры со статистикой: как договорились — так и считаем. Считаем только лабораторно-подтвержденные случаи — одна статистика, считаем подтвержденные на КТ — другая, не сделали ни того, ни другого и пациент умер — он, скорее всего, вообще не пойдет в ковидную статистику. Москва и Московская область сейчас полыхают, а где-то на Дальнем Востоке и в Сибири заболеваемость низкая. Но это сегодня низкая — а какая она будет завтра? Это зависит от очень многих причин — не только от того, как мы договоримся считать.

Есть ряд клинических, статистических, и, увы, политических нюансов с подачей информации в общую базу данных. У нас есть нехорошая традиция — работать не на результат, а на отчет. Подача «наверх» тех отчетов, которые там хотят получить — это, к сожалению, трусливо-лукавое свойство многих руководителей на местах, чиновников, которые хотят сохранить лицо и своё кресло.

За всем этим абсолютно исчезает живой человек с его проблемами — больной человек, которому надо оказывать помощь".- врач Ольга Демичева, эндокринолог, постоянный член EASD

19.05.2020 12:51
Гость1

Спит еще Оперштаб, а Ленина 59 - канал правительства края

19.05.2020 12:52
- гость -

9.05.2020 12:48
- гость -
19.05.2020 12:45
- гость -

Вчера же написали - оне в аэропорту.
-----------------
Как штрафы ГИБДД, так всем рассылают, всех находят. Как вычислять путешественников - ну просто дети малые беспомощные

19.05.2020 12:59
- гость -

С начала мая из Новосибирска и других регионов люди свободно приезжали на праздники целыми автобусами, электричками, на личном транспорте. Так же беспрепятственно уезжали.
А законопослушное население края сидит по домам или ходит в масках, но все усилия обнуляются постоянным завозом инфекции.

19.05.2020 13:03
- гость -


19.05.2020 12:03
гость

У меня знакомым в Москве 9 раз тесты делали и все отрицательные, когда совсем плохо стало увезли в Коммунарку и там подтвердился. Итог - упущено время, 33% поражение легких и подключение к ИВЛ.
К качеству тестов очень много у всех вопросов

19.05.2020 13:03
- гость -

Без масок или в масками на шее большинство кондукторов. В мегазинах носы тоже из масок торчат. Дистанции нет в транспортее вообще,в магазинах процентов на 80

19.05.2020 13:12
- гость -

Вопрос без заковырки! Просто интересно!Есть знающие люди объяснить (без шашлыков, режима самоизоляции, социальной дистанции...) почему у соседей (Кемеровская обл) чуть более 210 чел заболевших?! А регион промышленный, предприятия непрерывногого цикла (работу не останавливали), и население более половины - городское...

19.05.2020 13:12
- гость -

Небольшую группу китайцев в сто восемь миллионов душ отправили на карантин.

В Китае наблюдается новая вспышка COVID-19 в провинциях, граничащих с РФ, более 100 млн человек отправили на карантин Пока неизвестно, что стало причиной новой вспышки, но предполагается, что вирус могли занести люди, которые вернулись из Российской Федерации, ведь провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

19.05.2020 13:15
гость

А Лукашенко раскритиковал российские тесты, потому что из 15 тестов, 14 показали положительный результат, а китайские из этих же 15 показали только 2. Ему китайские больше понравились

19.05.2020 13:17
гость

Интересно, на карте информация, что в Китае за 18-ое 10 заболевших. Это что за вспышка? Уже за сегодня есть инфа?

19.05.2020 13:18
- гость -

19.05.2020 13:03
- гость -
Без масок или в масками на шее большинство кондукторов. В магазинах носы тоже из масок торчат. Дистанции нет в транспорте вообще,в магазинах процентов на 80.

Кто должен это проверять?

19.05.2020 13:23
- гость -

Gazeta Wyborcza: Россия борется с коронавирусом с помощью магии


Российские чиновники ходят с амулетами от вирусов, а в стране "профессиональные" ведьмы начали продавать различные ритуалы против COVID-19

Много депутатов Госдумы РФ теперь приходят на заседания с прикрепленными к пиджакам значками в форме белого креста. Как объяснил с трибуны председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, этот символ должен сдерживать и отгонять коронавирус.
амулет с белым крестом доступен не только для депутатов. Он не дорогой. Его можно купить за 950 рублей (примерно 13 долларов США). Читайте такжеРоссия – вторая в мире по количеству инфицированных COVID-19 (карта) Ими активно пользовался вечный пресс-секретарь хозяина Кремля. Еще в начале апреля Дмитрий Песков появлялся рядом с Владимиром Путиным со странным значком. Как оказалось, это был не значок, а "блокировщик вирусов", который защищает того, кто его носит. Издание пишет, что Песков был самый осторожный из российских чиновников и защищался от коронавируса разными способами. Он был единственным из окружения президента РФ, кто ходил в маске.

В начале прошлой недели стало известно, что он заразился COVID-19. Теперь врачи пытаются спасти его от двусторонней пневмонии. "Блокиратор вирусов" не помог и его жене Татьяне Навке, которая тоже заразилась.
что русская церковь тоже понесла полное поражение в противостоянии с вирусом. Хотя иерархи РПЦ уверяли, что ни один вирус не может проникнуть в святилище. И во время причастия никто точно не заразится. Но теперь COVID-19 "косит" российское духовенство. Коронавирус оказался также удобным в борьбе с магией. Он помог, например, властям остановить шамана Александр Губашева, который уже несколько раз отправлялся в путь из Якутии в направлении Москвы, чтобы изгнать "демона Путина" из Кремля. Когда недавно он попытался вновь отправиться в поход "на Москву", его задержали за нарушение условий карантина и отказ сдавать тест на коронавирус. Но карета скорой помощи в сопровождении полиции увезла его в психиатриче

19.05.2020 13:27
- гость -

Нормально все, можно снимать все ограничения, а то ишь ты фонд ФНБ тратить захотели,

19.05.2020 13:27
- гость -

Вот она, шиза, во всей своей красе.
Идиоты, все давным-давно работают, плюют на вас и никто не умирает.

19.05.2020 13:31
- гость -

Все уже. Сказали, что все у нас хорошо-стабилизировалось. Теперь будет планомерно снижаться. А вот запрет ходить на кладбища я бы сохранил. Так, на всякий случай. Пока совсем вирус не будет побеждён.
Да, церкви надо открыть. Не всем по карману будут психотерапевты.

19.05.2020 13:33
- гость -

Кашпировского с Чумаком в студию по телевизору показывать. Сразу все будут здоровыми. И Кирила с кадилом изгонять вирус а не мошну пополнять.

19.05.2020 13:35
гость

Из нашей статистики вообще ничего не понятно, почему хотя бы раз в неделю не давать полную картину выявленных. Столько-то заболевших: из них сколько продавцов, сколько кондукторов, сколько врачей после контакта, раскладку по возрастам, хотя бы приблизительно, где подцепили, хотя сейчас уже, наверное не установить. Люди же должны знать, где наибольшая опасность заразиться, понятно, что при длительном контакте, но у нас садоводы уже месяц ездят в полных автобусах, есть оттуда зараженные, какова у них вероятность заразиться? если высокая, то надо решать с количеством автобусов, чтобы уменьшить число пассажиров. Сидим, вообще ничего не понимаем. Когда по 3 человека прибавлялось в день, все сидели на полной изоляции, сейчас по полсотни, и даже дистанцию в магазинах никто не соблюдает. Если у нас на три недели от Москвы отставание, значит, протянуть немного на этих цифрах, начнется снижение. Понятно, что и сами власти не очень-то понимают, что происходит и чего ждать, просто люди не могут бояться вечно, побоялись полмесяца, смотрят, жизнь продолжается, солнышко светит, ничего страшного не происходит, все расслабились. Если не вводят строгий масочный режим со штрафами, значит, пока и власти все устраивает, медицина справляется. Все бы ничего, лишь бы цифры резко вверх не поползли.

19.05.2020 13:53
- гость -

Барнаул лидирует по суточному приросту зараженных коронавирусом.

19.05.2020 14:07
- гость -

19.05.2020 13:35
гость
...у нас садоводы уже месяц ездят в полных автобусах, есть ли оттуда зараженные, какова у них вероятность заразиться? если высокая, то надо решать с количеством автобусов, чтобы уменьшить число пассажиров.

Автобусы не должны ездить битком! Если нерентабельно,пусть власти как можно скорее решают вопрос.
Я не думаю,что закрывать города(Змеиногорск), строить госпитали,платить больничные , лечить больных коронавирусоми т.д. выгоднее.А здоровье человека вообще бесценно.

19.05.2020 14:19
гость

19.05.2020 13:35
гость
Из нашей статистики вообще ничего не понятно, почему хотя бы раз в неделю не давать полную картину выявленных. Столько-то заболевших: из них сколько продавцов, сколько кондукторов, сколько врачей после контакта, раскладку по возрастам, хотя бы приблизительно, где подцепили, хотя сейчас уже, наверное не установить. Люди же должны знать, где наибольшая опасность заразиться, понятно, что при длительном контакте, но у нас садоводы уже месяц ездят в полных автобусах, есть оттуда зараженные, какова у них вероятность заразиться? если высокая, то надо решать с количеством автобусов, чтобы уменьшить число пассажиров.

Вот Вы и ответили сами на свой вопрос
если решать с автобусами, значит их больше выводить надо, как в москве
а это приведет к снижению дохода от перевозки, если не набивать битком автобус
а снижение дохода от автобуса кому мешает? - их собственникам
а как у нас администрация с ними работает? ... вот и решение

и к сожалению это во многих направлениях действует

19.05.2020 14:21
гость

19.05.2020 14:07
- гость -

Увы, закрыть город, построить госпиталь и тд... это затраты бюджета
а прибыль автобусов - это частник, который "бизнес"- ничего личного

19.05.2020 14:24
krash

"правительственный" Telegram-канал - а че запрет таки сняли с телеграма? Вроде только собирались.....Именно потому, что чиновники все там сидят ) ) ) )

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