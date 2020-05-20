Последние звонки в школах Алтайского края в 2020 году будут проходить, как и уроки, в удаленном режиме и в онлайн-формате. Об этом amic.ru сообщил министр образования Максим Костенко. Он напомнил, что на данный момент в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией действует запрет на проведение массовых мероприятий. Поэтому торжественные линейки, на которых выпускники могли бы попрощаться со школой и услышать свой последний звонок, отменены.

Но праздник все равно состоится. Минпросвещения РФ организует акцию "Всероссийский последний звонок". Она назначена на 25 мая и участие в ней примут педагоги и выпускники со всей страны.

Последний звонок через включение

Сейчас школы Алтайского края готовят онлайн-форматы проведения последних звонков. Это флешмобы, видеофильмы, обращения, прямые включения. Все это планируется разместить в социальных сетях и на сайтах школ 25 мая.

"У нас в этом году три одиннадцатых класса. 25 мая мы опубликуем на сайте видеообращение к нашим выпускникам и их родителям, скажем напутственные слова. Знаю, что ребята и их родители тоже готовятся к последнему звонку, снимают видеоролики. Так что постараемся, несмотря ни на что, устроить детям вот такое памятное мероприятие", – рассказал директор лицея № 129 Сергей Кутлан.

"И мы, и наши дети, конечно, готовились совсем не к такому формату. Планировали, что последний звонок пройдет традиционно. Но когда поняли, что ситуация из-за коронавируса вряд ли позволит нам это, решили подготовить другую форму прощания со школой. Ребята очень переживают, девчонки так вообще ревут. Впереди экзамены, которые непонятно как будут проходить, поступление в вузы. Последние месяцы им было тяжело. Очень скучают друг по другу. А тут еще такая ситуация с последним звонком и выпускные под вопросом", – говорит Елена, мама выпускника 129-го лицея.

Она рассказала, что родители снимают видеоролик с воспоминаниями о том, как дети впервые пошли в школу, как проходили эти годы. Учителя выступят с напутственными словами к детям и расскажут, какими поступками запомнился каждый школьник. Все это будет сопровождаться фотографиями взрослеющих детей и видео из школьной жизни. Выпускники тоже готовят свой ролик со словами благодарности и учителям, и родителям.

Елена подчеркнула, что видеофильм от учителей и родителей дети получат одновременно, чтобы одновременно же они его могли смотреть и делиться впечатлениями.

Надежда на офлайн

В 40-й гимназии города Барнаула детей тоже собираются поздравить. Но все же надеются, что вскоре эпидемиологическая ситуация изменится, разрешат провести выпускные вечера и тогда школа совместит сразу несколько важных торжественных моментов: последний звонок, вручение аттестатов и первый взрослый бал для вчерашних школьников.

"Конечно, если бы вдруг разрешили, то торжественные линейки можно было бы провести в масках и защитных костюмах. Представляете, какие это были бы фотографии – ни у кого из прежних выпусков таких не было. Но, увы. Поэтому мы надеемся, что вскоре все это закончится и мы проведем и выпускной и последний звонок", – рассказал директор лицея Александр Овсиевский.

Всех удивим

Выпускница Алина (попросила не называть ее школу, чтобы не испортить сюрприз) рассказала, что вместе с ребятами сняли видеоролик по мотивам популярной песни, который выражает их отношение к происходящей ситуации. Ну и, конечно же, там будут ностальгические моменты, добрые слова учителям и воспоминания о школе. Часть ролика ребята успели снять еще до режима самоизоляции, а остальное пришлось снимать каждому у себя дома. "Ну, если честно, иногда тайком от взрослых все-таки устраивали встречи. Мы скучаем, у нас очень дружный класс, – признается школьница. – Считаем, что получилось классно. В понедельник всех удивим".

Собирается удивить и прийти попрощаться с любимым учителем и ученик 11-го класса Илья с одноклассниками (отказался называть свою школу, чтобы им этого не запретили): "Мы хотим позвать учителей во двор школы, вручить цветы и спеть песню. Конечно, уже предупредили ребят, чтобы все пришли в масках. И даже чтобы перчатки с собой на всякий случай взяли. Не хотим подставить преподавателей. Это же наша инициатива. А выпускные еще неизвестно, то ли будут, то ли нет, и как аттестат будут вручать, тоже еще неизвестно. Потом разъедемся кто куда. Поэтому пока все тут вместе, решили сделать так".

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, последнюю четверть школьники Алтайского края, как и всей России, учились удаленно. Ситуация по-прежнему остается сложной. Ежедневно в Алтайском крае выявляют в среднем по 40 новых случаев заражения коронавирусом и поэтому пока массовые мероприятия под запретом. Перенесены ЕГЭ и приемная кампания в вузах, а у девятиклассников итоговые экзамены полностью отменены. Пока непонятно, как будут вручать аттестаты выпускникам, под вопросом и проведение выпускных балов у одиннадцатых классов. Впрочем, все рассчитывают, что в июне эпидситуация улучшится и край вернется к нормальной жизни, а выпускники 2020 года смогут собраться все вместе и попрощаться как положено со школой и учителями.