"Выкручивайся как хочешь". Родители и учителя о том, чем обернется продление каникул

Осенние каникулы у алтайских школьников выдались очень и очень длинными. Сначала губернатор к привычной неделе отдыха добавил еще одну, а накануне выхода на учебу снова продлил перерыв на семь дней. И пока довольные ученики кричат "Ура! Каникулы", родители хватаются за голову и опасаются, что дети попросту не смогут освоить программу. А некоторые, похоже, вообще всерьез задумались над тем, чтобы оставить ребенка на второй год. Родители барнаульских школьников рассказали amic.ru, почему они совсем не рады таким долгим каникулам, какого формата учебы они ждут с 16 ноября и как теперь будут наверстывать упущенные знания.

"Кто-то думает на второй год оставаться"

Ирина

ребенок учится во 2-м классе

– Я была уверена, что нас переведут на дистант. И даже не противилась – я уже переболела коронавирусом и знаю, что это такое. Прямо с понедельника и нужно было начинать. Но сейчас поговаривают, что дистант будет уже после Нового года. Тогда мне вообще непонятно, зачем было продлевать каникулы: отставание уже большое получается. Дети-то рады – это ясно. Но чтобы "нагнать", стараться придется в первую очередь родителям.

Весной уже вводили дистант – можно сказать, что из-за этого первый класс мы практически потеряли. Разговаривала с подругой – у ее ребенка сильное недопонимание программы. Думают из-за этого вообще на второй год оставаться. Потому что ребенок не "вывозит". Мой, тьфу-тьфу, справляется. Но и я сижу в декрете: у меня есть время заниматься с ней по несколько часов в день.

Но мой декрет скоро заканчивается. Как будет дальше – непонятно. А тем, кто сейчас работает, вообще очень тяжело: нет возможности в полной мере заниматься ребенком. Есть же еще домашние дела. А у некоторых программы с уклоном – там нужно самому вникать и многое разъяснять ребенку.

Знаю от подруги, что в школе № 128 родители сами просят учителей давать задания даже на каникулах. Так переживают, что дети отстанут от программы, что проходят темы наперед. Хотя мы сейчас ничего не делаем. Для нас каникулы – это каникулы.

"Выкручивайся как хочешь"

Елена Ковалева

дети учатся в 5-м и 11-м классах

– Мне очень жаль, что продлили каникулы. Считай, две недели у нас просто взяли и выкинули из образовательного процесса. Все же по часам расписано: думаю, нагонять будет сложновато. Возможно, в полном объеме что-то недодадут.

Ладно, у меня уже относительно взрослые дети, они и самостоятельно могут заниматься. А как быть родителям младшеньких? Да еще и тем, кто работает. Знаю тех, кто брал специально под каникулы отпуск, чтобы заниматься с ребенком. В итоге отпуск закончился, а каникулы все еще продолжаются. Вот и выкручивайся как хочешь.

Дети-то, конечно, довольные: "Лишний раз отдохнем". Но я чувствую, что еще с весны, когда все началось, они стали недобирать знаний. У дочери еще более или менее: там дети в классе почти не болеют, а учителя редко на больничный уходят. Учеба идет нормально. Но и при этом она не усвоила то, что мы с ней весной на дистанте проходили. Я ей долго разъясняла тему, мы практические задания делали. А начался новый учебный год и она мне говорит: "Мама, ничего из того, что ты мне объясняла, я уже не помню". Все-таки домашняя обстановка расхолаживает. В школе у учеников другой настрой. Так что к дистанту отношусь с сомнением. Да и дети его не хотят.

У сына все труднее. Моих знаний уже не всегда хватает, чтобы оценить его уровень. А год-то очень важный – нужно будет скоро сдавать ЕГЭ. В его школе уже проблемы: многие учителя болели прям по месяцу. Он и сам две недели дома проболел. Приходит, наконец, в школу, а его разворачивают: учителя все болеют, уроков не будет. Конечно, я очень тревожусь, как он будет сдавать экзамены.

Я считаю, что самое оптимальное решение – смотреть по ситуации в каждой школе: сколько болеет учителей и учеников. Есть необходимость – закрывать школу или класс на карантин. А если нет – продолжать обучение. Но разбивать и прерывать для всех учебный процесс – очень плохо.

"Остается только надеяться"

Елена

ребенок учится в 8-м классе

– Мне просто повезло: внезапное продление как раз совпало с моим отпуском. Поэтому я даже в какой-то мере обрадовалась, что смогу побольше побыть с детьми. В общем, отдохнуть и полениться вместе. Но это, пожалуй, единственный плюс. И то – мой личный.

Если серьезно, то еще одна неделя перерыва совсем не радует. Весенняя дистанционка и летние каникулы и без того унесли остатки воспоминаний о знаниях. А затянувшаяся осенняя пауза теперь только ухудшает ситуацию. У сына в школе дистант ввели еще с сентября, поэтому он практически не почувствовал, что учебный год вообще начался. Учителя, конечно, стараются, ведут уроки и даже проводят дополнительные консультации. Но этого объективно мало.

К тому же сын поступил в летную школу-интернат, а там, помимо общеобразовательной программы, детям многое дается вне занятий. Так что мы, конечно, многое теряем. Но и продление можно понять: у нас в школе педагоги очень сильно болели. Безусловно, им необходима была эта передышка. Так что, похоже, тут остается только надеяться, что все вскоре образуется. И что на самом деле наши дети не настолько безалаберны и инфантильны, как мы, родители, часто думаем.

Что говорят учителя

Иван Гребенкин

учитель информатики в гимназии № 42

– Пожалуй, главный плюс: больше педагогов вернется к работе. У нас далеко не все учителя, которые еще в первой четверти заболели, готовы работать. Предполагается, что к 16 ноября многие из них все-таки поправятся и выйдут. Тогда и очный образовательный процесс можно будет начать безболезненно.

Да, за неделю много уроков выпало. Но мне кажется, это не столь критично. Я думаю, что все это можно будет наверстать, если правильно организовать процесс. Выбор формата обучения должен быть оправдан. Конечно, если учителя и дети не будут болеть, то лучше очно.

Но для младших школьников дистант – не то, что нужно. Здесь все точно ляжет на плечи родителей. Дети пока не могут еще составить план обучения, следовать инструкциям и мотивировать себя. А вот ученики 10 и 11 классов без проблем могут со всем этим справиться при помощи учителя.

Мне кажется, плохо на учебе сказывается не переход на дистант, а сама ситуация неопределенности. Мы планируем начало следующей четверти, а за два дня до этого узнаем, что на каникулы уходим на неделю. То же самое и в марте было, когда вся страна ушла в локдаун. Общее состояние тревожности детей, учителей и родителей очень сильно влияют.

Напомним, осенние каникулы у алтайских школьников начались 23 октября. В этом году ученикам дали две недели отдыха вместо традиционной одной. В краевом оперштабе пояснили, что это поможет улучшить эпидобстановку в регионе: дети и учителя не будут заражать друг друга. Предполагалось, что к занятиям школьники вернутся 9 ноября.

Но в пятницу, 6 ноября, краевые власти поменяли свое решение и продлили каникулы еще на неделю. На этом настаивал Виктор Томенко на заседании оперштаба.

"Я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю. И после этого – запуск механизма, предложенного Максимом Александровичем (Костенко, – прим. ред.)", – заявил тогда губернатор.

Механизм – это программа, разработанная краевым Минобрнауки. Она предполагает, что в каждой школе будут самостоятельно определять, как учиться дальше. Если заболевших немного – обучение будут вести очно. А в тех учреждениях, где болеет много детей и учителей, перейдут на дистант. Похоже, такой алгоритм и будет действовать с 16 ноября, когда дети (наконец-то) снова начнут учиться.