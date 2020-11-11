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"Выкручивайся как хочешь". Родители и учителя о том, чем обернется продление каникул

, ИА "Амител"
"Мама, из того, что ты объясняла, я ничего не запомнила"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Осенние каникулы у алтайских школьников выдались очень и очень длинными. Сначала губернатор к привычной неделе отдыха добавил еще одну, а накануне выхода на учебу снова продлил перерыв на семь дней. И пока довольные ученики кричат "Ура! Каникулы", родители хватаются за голову и опасаются, что дети попросту не смогут освоить программу. А некоторые, похоже, вообще всерьез задумались над тем, чтобы оставить ребенка на второй год. Родители барнаульских школьников рассказали amic.ru, почему они совсем не рады таким долгим каникулам, какого формата учебы они ждут с 16 ноября и как теперь будут наверстывать упущенные знания.

"Кто-то думает на второй год оставаться"

Ирина
ребенок учится во 2-м классе

– Я была уверена, что нас переведут на дистант. И даже не противилась – я уже переболела коронавирусом и знаю, что это такое. Прямо с понедельника и нужно было начинать. Но сейчас поговаривают, что дистант будет уже после Нового года. Тогда мне вообще непонятно, зачем было продлевать каникулы: отставание уже большое получается. Дети-то рады – это ясно. Но чтобы "нагнать", стараться придется в первую очередь родителям.

Весной уже вводили дистант – можно сказать, что из-за этого первый класс мы практически потеряли. Разговаривала с подругой – у ее ребенка сильное недопонимание программы. Думают из-за этого вообще на второй год оставаться. Потому что ребенок не "вывозит". Мой, тьфу-тьфу, справляется. Но и я сижу в декрете: у меня есть время заниматься с ней по несколько часов в день.

Но мой декрет скоро заканчивается. Как будет дальше – непонятно. А тем, кто сейчас работает, вообще очень тяжело: нет возможности в полной мере заниматься ребенком. Есть же еще домашние дела. А у некоторых программы с уклоном – там нужно самому вникать и многое разъяснять ребенку.

Знаю от подруги, что в школе № 128 родители сами просят учителей давать задания даже на каникулах. Так переживают, что дети отстанут от программы, что проходят темы наперед. Хотя мы сейчас ничего не делаем. Для нас каникулы – это каникулы.

"Выкручивайся как хочешь"

Елена Ковалева
дети учатся в 5-м и 11-м классах

– Мне очень жаль, что продлили каникулы. Считай, две недели у нас просто взяли и выкинули из образовательного процесса. Все же по часам расписано: думаю, нагонять будет сложновато. Возможно, в полном объеме что-то недодадут.

Ладно, у меня уже относительно взрослые дети, они и самостоятельно могут заниматься. А как быть родителям младшеньких? Да еще и тем, кто работает. Знаю тех, кто брал специально под каникулы отпуск, чтобы заниматься с ребенком. В итоге отпуск закончился, а каникулы все еще продолжаются. Вот и выкручивайся как хочешь.

Дети-то, конечно, довольные: "Лишний раз отдохнем". Но я чувствую, что еще с весны, когда все началось, они стали недобирать знаний. У дочери еще более или менее: там дети в классе почти не болеют, а учителя редко на больничный уходят. Учеба идет нормально. Но и при этом она не усвоила то, что мы с ней весной на дистанте проходили. Я ей долго разъясняла тему, мы практические задания делали. А начался новый учебный год и она мне говорит: "Мама, ничего из того, что ты мне объясняла, я уже не помню". Все-таки домашняя обстановка расхолаживает. В школе у учеников другой настрой. Так что к дистанту отношусь с сомнением. Да и дети его не хотят.

У сына все труднее. Моих знаний уже не всегда хватает, чтобы оценить его уровень. А год-то очень важный – нужно будет скоро сдавать ЕГЭ. В его школе уже проблемы: многие учителя болели прям по месяцу. Он и сам две недели дома проболел. Приходит, наконец, в школу, а его разворачивают: учителя все болеют, уроков не будет. Конечно, я очень тревожусь, как он будет сдавать экзамены.

Я считаю, что самое оптимальное решение – смотреть по ситуации в каждой школе: сколько болеет учителей и учеников. Есть необходимость – закрывать школу или класс на карантин. А если нет – продолжать обучение. Но разбивать и прерывать для всех учебный процесс – очень плохо.

"Остается только надеяться"

Елена
ребенок учится в 8-м классе

– Мне просто повезло: внезапное продление как раз совпало с моим отпуском. Поэтому я даже в какой-то мере обрадовалась, что смогу побольше побыть с детьми. В общем, отдохнуть и полениться вместе. Но это, пожалуй, единственный плюс. И то – мой личный.  

Если серьезно, то еще одна неделя перерыва совсем не радует. Весенняя дистанционка и летние каникулы и без того унесли остатки воспоминаний о знаниях. А затянувшаяся осенняя пауза теперь только ухудшает ситуацию. У сына в школе дистант ввели еще с сентября, поэтому он практически не почувствовал, что учебный год вообще начался. Учителя, конечно, стараются, ведут уроки и даже проводят дополнительные консультации. Но этого объективно мало.

К тому же сын поступил в летную школу-интернат, а там, помимо общеобразовательной программы, детям многое дается вне занятий. Так что мы, конечно, многое теряем. Но и продление можно понять: у нас в школе педагоги очень сильно болели. Безусловно, им необходима была эта передышка. Так что, похоже, тут остается только надеяться, что все вскоре образуется. И что на самом деле наши дети не настолько безалаберны и инфантильны, как мы, родители, часто думаем.

Что говорят учителя

Иван Гребенкин
учитель информатики в гимназии № 42

– Пожалуй, главный плюс: больше педагогов вернется к работе. У нас далеко не все учителя, которые еще в первой четверти заболели, готовы работать. Предполагается, что к 16 ноября многие из них все-таки поправятся и выйдут. Тогда и очный образовательный процесс можно будет начать безболезненно.

Да, за неделю много уроков выпало. Но мне кажется, это не столь критично. Я думаю, что все это можно будет наверстать, если правильно организовать процесс. Выбор формата обучения должен быть оправдан. Конечно, если учителя и дети не будут болеть, то лучше очно.

Но для младших школьников дистант – не то, что нужно. Здесь все точно ляжет на плечи родителей. Дети пока не могут еще составить план обучения, следовать инструкциям и мотивировать себя. А вот ученики 10 и 11 классов без проблем могут со всем этим справиться при помощи учителя.

Мне кажется, плохо на учебе сказывается не переход на дистант, а сама ситуация неопределенности. Мы планируем начало следующей четверти, а за два дня до этого узнаем, что на каникулы уходим на неделю. То же самое и в марте было, когда вся страна ушла в локдаун. Общее состояние тревожности детей, учителей и родителей очень сильно влияют.

Напомним, осенние каникулы у алтайских школьников начались 23 октября. В этом году ученикам дали две недели отдыха вместо традиционной одной. В краевом оперштабе пояснили, что это поможет улучшить эпидобстановку в регионе: дети и учителя не будут заражать друг друга. Предполагалось, что к занятиям школьники вернутся 9 ноября.

Но в пятницу, 6 ноября, краевые власти поменяли свое решение и продлили каникулы еще на неделю. На этом настаивал Виктор Томенко на заседании оперштаба.

"Я лично склоняюсь к продлению каникул еще на неделю. И после этого – запуск механизма, предложенного Максимом Александровичем (Костенко, – прим. ред.)", – заявил тогда губернатор.

Механизм – это программа, разработанная краевым Минобрнауки. Она предполагает, что в каждой школе будут самостоятельно определять, как учиться дальше. Если заболевших немного – обучение будут вести очно. А в тех учреждениях, где болеет много детей и учителей, перейдут на дистант. Похоже, такой алгоритм и будет действовать с 16 ноября, когда дети (наконец-то) снова начнут учиться.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

11.11.2020 08:33
Гость

Не пойму этих жалоб родителей! Ну раз сложилась такая обстановка, это временная ситуация, должны же понимать то, или всем так охото быть больными? Вам же лучше делают, берегут

11.11.2020 08:48
- гость -

Вам же лучше делают, берегут

ага
многие знания - многие печали )))

11.11.2020 08:55
- гость -

это поддерживают только роспотребпозор, чиновники, которым лишь бы не работать, сверхгениальные безмозглые мамашки либертарианского типа, у которых дети понятное дело гении и истерички типо заходившийся визгом медсестры.
все остальные понимают что это издевательство над детьми.

11.11.2020 08:56
- гость -

Образование стремится к 0, скоро специалисты будут знать как нажать кнопку вкл/выкл, а инженер плюсом как она устроена.

11.11.2020 09:01
Гость

До пандемии безграмотность у населения зашкаливала, сейчас будут пенять на пандемию и дистант, читая теже СМИ аж стыдно за грамматические ошибки, и это пишут специалисты своего дела, получавшие образование до всяких дистантов

11.11.2020 09:04
родитель

а чего заткнулись яростные сторонники семейного образования и поддерживающие их журналюшки, которые все вместе на каждом углу трендели школа кончилась, в школе все плохо, учителя не такие? где все они и почему хором не извиняются сейчас перед школой и учителями???????

11.11.2020 09:04
- гость -

И без того неграмотное население, сделают ещё неграмотнее

11.11.2020 09:11
Учитель

А про нас вообще никто не думает, только о своем комфорте и своих чад? Мы должны умирать, но выходить на работу? И снова заболевать. Все правильно сделал губернатор, а то и на дистанте некому учить будет через неделю.

11.11.2020 09:11
- гость -

Желающий учиться найдет возможности и средства, а нежелающий - кучу причин, чтобы найти виновных в собственной лени.

11.11.2020 09:13
Натусик

всё проходит и это пройдёт

11.11.2020 09:15
- гость -

В Москве всех студентов на дистант отправили до 15 января. И у нас так надо сделать.

11.11.2020 09:15
Гость

Подумайте, хоть на минуту об учителях. Они действительно много болеют, много возрастных . Ну пусть выздоровела хоть немного. Кто учить то будет? До ухода на каникулы, у нас очень многие болели

11.11.2020 09:17
- гость -

Ого сколько вас нытиков набежало.
Всё правильно сделали. 2 недели вообще не катастрофа. Это лучше, чем когад в день уребёнка идёт 2 урока из 5, потому что учить некому. Тот-же перерыв в обучении, только обстановка не способствует улучшению, а только ухудшению.
Помню когда я в школе учился, и на карантин школу закрывали по гриппу, и учителя бастовали, не учили детей из-за невыплаты зп.
Просто тогда интернета не было поныть в соцсетях и на пабликах.

11.11.2020 09:17
- гость -

Самое главное, что показала эта практика.
Учителя и школы у нас хорошие.
А это Мы ростим , тех за кого стыдно

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