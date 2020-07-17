Актера не научишь удаленно. Ректор АГИК о том, как вуз набирает студентов в пандемию

Пандемия сильно изменила работу вузов: дистанционно приходится не только обучать студентов, но и набирать абитуриентов. А творческим вузам особенно тяжело: как оценить актерский талант человека по видео? В АГИК эти сложности учли и начали готовиться к приемной кампании еще весной, пояснила ректор вуза Галина Буевич.

Она рассказала, как студенты защищались и получали дипломы в пандемию и чего ждать от следующего учебного года. А также поделилась, как относится к названию "кулёк" и как защитился алтайский Пухляш Дмитрий Красилов.

Как научить актерству дистанционно?

– Галина Александровна, недавно название вашего вуза прозвучало на Первом канале. В шоу у Ивана Урганта вас "пропиарил" Дмитрий Красилов. Как он защитился в этом году?

– На самом деле, работа у него получилась неплохая. По Диме еще с первого курса было видно, что он личность особенная. Когда мы вручали студенческие билеты, он вышел на сцену очень эпатажно, в ярких клетчатых брюках. Наверное, у него внутри это заложено. Но я бы заметила, что учился он и защищался совсем не по тому направлению, которое назвал на Первом канале. Дима учился у нас на направлении социально-культурной деятельности. Защитился он, как и все, дистанционно.

– Как, кстати, дистанционный формат себя показал?

– В общем неплохо. Все вузы, и наш в том числе, были в определенной мере готовы работать дистанционно. У нас уже несколько лет внедрены в образовательный процесс электронные курсы по различным направлениям. Безусловно, опасения у преподавателей были, прежде всего, за сохранение качества образования. Пришлось работать с преподавательским составом, настраивать людей, искать приемлемые формы дистанционного обучения с учетом специфики вуза и преподаваемого предмета. Но в итоге мы смогли перестроиться, и как показала практика, сделали это успешно.

– Удаленные теоретические курсы – это понятно. Но как учить, например, актеров и танцоров мастерству дистанционно?

– Тут вы правы. Конечно, дистанционное обучение где-то и хорошо. Но есть направления, где в таких условиях априори невозможно обеспечить качество. И я считаю, что на государственном уровне это обязательно должны понимать.

Помимо вопроса, получится ли научить студента мастерству дистанционно, есть еще и технические сложности с обеспечением дистанционного образования со стороны студентов. Представьте, студенты разъехались по селам. Где-то интернет работает очень плохо. А у кого-то просто нет оборудования, чтобы выполнять качественно творческие задания. У нас в вузе имеются специализированные лаборатории, которые оснащены дорогостоящим современным профессиональным оборудованием, позволяющим качественно воспроизводить видео- и аудиозаписи. А студенту приходится записывать видео на то, что у него есть. И трудно понять, насколько качественно он отработал. Поэтому к вопросу нужно подходить аккуратно.

– С защитой из-за этого ни у кого проблем не было?

– Тут все прошло хорошо. Мы проработали все вопросы с местными комитетами по культуре. И те студенты, у которых не было интернета или гаджета, приходили в учреждения культуры у себя в муниципалитете и защищались оттуда. Никаких проблем не было.

К тому же ВКР – это коллективный труд студента и преподавателя, над которым они совместно работали не один месяц. Поэтому работы получились хорошие, качественные. А вот то, что не было выпускных спектаклей, это большой минус. Ребятам хотелось показать, чему они научились за эти годы. Но такова ситуация.

За цифрами не гонятся

– А как проходит набор абитуриентов сейчас? Изменилось ли из-за пандемии количество поданных документов?

– Мы начали приемную кампанию 20 июня. Документы принимаем по электронной почте. На творческие направления заявлений уже сейчас даже больше, чем в прошлом году. Как правило, на эти специальности к нам не приходят случайные люди: чаще всего это выпускники колледжей. Они свои дипломы в этом году уже получили, а потому уже есть большой конкурс.

А вот на направления, где не требуется сдавать творческий экзамен, документов пока подали чуть меньше, чем в прошлом году. Мы у себя в институте эти специальности условно называем общевойсковыми. Но и тут заявлений уже достаточно, чтобы организовать конкурс. Поэтому если брать количество заявлений, не могу сказать, что пандемия на нас сильно повлияла.

– Стало ли больше поступающих из других регионов? Ведь для студентов не из Алтайского края это даже лучше: не нужно самому привозить аттестат.

– У нашего вуза особая специфика, поэтому студентов из других регионов всегда много. У нас традиционно около 60% абитуриентов из Алтайского края и около 40% – из других регионов и стран. Творческих вузов вообще не так много в стране – всего 61. Например, в соседнем Новосибирске его нет вообще. В Красноярске есть, но там нет направлений библиотечно-информационной и социокультурной деятельности. Поэтому многие студенты едут к нам.

А вот за зарубежных абитуриентов мы очень волнуемся. Переживаем, будут ли открыты границы к 1 сентября. Но по правилам приема мы имеем право их зачислить. Мы с ними постоянно на связи. Они уже прислали документы, выслали по почте свои аттестаты. Мы для себя определили, что если будут закрыты границы, то зачисленным абитуриентам предоставим возможность учиться дистанционно до тех пор, пока они не смогут начать обучение.

– Как изменилось количество бюджетных мест и стоимость обучения? Президент еще в мае попросил вузы не поднимать цены.

– Цифры приема в нашем институте остались такими же, как и в прошлом году. По очной форме – 134 бюджетных места и 89 внебюджетных, по заочной – 64 и 62. Дело в том, что мы никогда не гонимся за количеством. Качество куда важнее. У нас есть специальные лаборатории и театральные классы, куда априори не поместится больше 15 человек. Да и мастеру трудно работать с большими группами. Просто увеличивать прием ради приема – наш вуз на такое никогда не пойдет. Мы, конечно, открываем новые направления, но делаем это осторожно и всегда просчитываем, на что способны.

Стоимость обучения мы оставили на уровне прошлого года. Более того, по ряду направлений существует система снижения стоимости, если студент учится хорошо. Кроме того, мы уже давно разрешили студентам платить по семестрам, чтобы им не пришлось оплачивать весь год разом. Даже если у кого-то возникает сложная финансовая ситуация, ребята пишут заявления, и им мы вообще разрешаем платить по триместрам.

Прислал видео – приезжай сам

– С другими вузами понятно: ЕГЭ сдал, подал дистанционно документы и ждешь результатов. А как, допустим, удаленно поступить на актерское?

– Конечно, с творческими направлениями все по-особенному. Когда мы поняли, что документы будем принимать дистанционно, уже начали работать с будущими абитуриентами, которым придется сдавать творческие экзамены. Потенциальным поступающим еще с марта месяца было предложено присылать свои пробные работы, выполненные по требованиям экзамена. Абитуриенты отправляли свои записи, видео. Педагоги отсматривали их и давали рекомендации. Таким образом, к началу приемной кампании у нас было немало абитуриентов с уже отсмотренными работами.

– А как теперь будут проходить творческие экзамены? Прислал видео со своим выступлением – и все?

– Нет, это только первый этап. Специфика творческого образования такова, что по ряду направлений просто невозможно проводить экзамены через присланные работы и видео. Например, можно же отправить на экзамен рисунок, который нарисовал кто угодно, даже маститый художник.

Поэтому даже в этом году второй тур творческих испытаний мы будем проводить очно. Коснется это и тех, кто поступает на актерские и режиссерские направления. Ведь важно не только посмотреть навык умения выразительно читать. Режиссер не получится, если не увидеть его способности мыслить. А через присланные работы, без живого общения это никак не оценить. Поэтому мы и решили пойти на очный экзамен.

– И как вы будете проводить очные экзамены в пандемию?

– Мы все продумали до мелочей. Задействуем все три корпуса, в каждом одновременно смогут находиться не более пяти абитуриентов. А заходить в аудиторию они будут по одному. Чтобы не было очередей, каждому вышлем его время прихода в институт. Заходить в корпус абитуриенты будут через одну дверь, а выходить через другую. Каждые два часа в помещениях будет проводиться санитарная обработка. В общем, мы сделаем все, чтобы для абитуриентов экзамены прошли безопасно.

– Как по видео отобрать тех, кто достоин второго тура и очного экзамена?

– Мы, в отличие от других творческих вузов, не делаем туровые экзамены. Поэтому все, кто участвовал в первом экзамене и желает идти дальше, может прийти на очное испытание. Конкурс у нас очень большой. И кто-то уже по первому экзамену понимает, что не поступит. Но практика показывает, что примерно 80-85% абитуриентов приходят и на второй экзамен.

"Кулёк" – от слова культура

– Дипломы вы тоже вручали удаленно?

– Нет. Мы приняли решение провести очное вручение. Наш институт один из немногих вузов, кто так сделал. АГИК – это большая семья, и это не просто слова. А из семьи просто так не уходят: только со слезами на глазах. Мы сформировали выпускников в небольшие группы и вручаем дипломы в мультифорах на улице. Пусть так, но нам очень хотелось, чтобы студенты встретились еще раз со своими мастерами и педагогами, послушали напутственные слова.

Уже сейчас понимаю, что мы абсолютно правильно поступили. Студенты не ожидали, что еще раз смогут всех увидеть. И смеха, и слез у нас тут был полон двор. После этого многие выпускники прислали мне благодарности за то, что мы их так торжественно проводили.

– Вы сами заканчивали АГИК в свое время. Как изменился институт с момента своего основания?

– Пожалуй, главное – то, что в нем не изменилось. Дух института культуры всегда остается неизменным. Тем, кто здесь не учился, это трудно понять. В вузе особенные отношения между студентами и преподавателями. Ко мне и сейчас часто приходят студенты даже с личными проблемами, спрашивают совета. Мы ведь тут не просто учим мастерству, а воспитываем. Человек и от природы может петь хорошо – но это никого не затронет, если он не пропустит произведение через свои эмоции.

Когда я училась, в вузе было всего два факультета и несколько направлений. Сейчас наш институт в числе 33 творческих вузов России, где можно получить все уровни образования. К нам едут и из других регионов, и из-за рубежа. Я очень счастлива, что мы так выросли. Это большая заслуга педагогического коллектива и наших студентов.

– А как относитесь к неофициальному названию вашего вуза – "кулёк"? Видите ли в нем что-то обидное?

– Кстати, сейчас я от студентов этого почти не слышу. Вот среди старших поколений это больше распространено. И когда я училась, слово "кулёк" было в ходу. Не могу сказать, что это мне сильно привлекательно. Но и если услышу, в обморок не падаю. Все ведь зависит от того, какой смысл люди в это слово вкладывают. Нужно не забывать, что наш "кулёк" – от слова культура.