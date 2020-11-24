Не требуйте пятерок. Психолог рассказала, как помочь детям легче пережить вторую четверть

Даже нам, взрослым, непросто адаптироваться к изменениям и ограничениям, которые пришли в нашу жизнь вместе с пандемией. А детям приходится еще сложнее. "Качели", вызванные дистантом, долгими каникулами и неопределенностью, действуют на нервы (и взрослым, и детям) и негативно сказываются на качестве знаний и дисциплине школьников. Как помочь ребенку в таких условиях, сохранить (и ему, и себе) психическое здоровье и самооценку, рассказывает барнаульский психолог Екатерина Кабанченко.

Обратите внимание

Ребенок может легко адаптироваться к учебе после длинных каникул. Двух недель достаточно, чтобы полноценно втянуться в привычный режим. Сейчас проблема в другом: в этом году не совсем понятен учебный режим. Дети, родители и учителя попали в ситуацию неопределенности. Когда мы уходили на каникулы, то точно не знали, когда вернемся в школу. Отдых закончился, но мы не знаем, в каком режиме и сколько будем учиться.

Ребенку сложно адаптироваться, он не понимает, к чему нужно быть готовым. Реакции у детей будут разными: кто-то продолжит спокойно посещать уроки, а кто-то растеряется, начнет волноваться, тревожиться и не захочет ходить в школу. Больше уделяйте внимания своему ребенку, бережнее относитесь к его эмоциональному состоянию. То, как быстро он придет в норму, зависит в первую очередь от вас, а не только от педагогов.

Четыре шага, как помочь школьнику

1. Поддержите ребенка

Чаще обнимайте его. Дайте ребенку понять, что он не один и всегда может рассчитывать на вас. Растерянность и волнение в такой необычной ситуации – это, вообще-то, нормально.

2. Определитесь с перспективами

Договоритесь с ребенком, что вы вместе хотите от этой четверти. Не у всех получится учиться только на пятерки. Да и не у всех-то, в общем-то, это и должно получаться. Поэтому мы определяем ожидания, которые реально выполнить. Например, просто ходим в школу, делаем домашние задания и учимся, исходя из собственных сил и возможностей.

3. Помогите с организацией

Не выполняйте задания за ребенка – взрослые должны лишь помочь организовать учебный процесс. Особенно если приходится заниматься в разных электронных системах. Покажите, как включить и выключить компьютер, куда отправить написанный реферат и к кому обратиться, если вдруг что-то не получается. Несмотря на то, что дети с девайсами уже практически не расстаются, организационно-технические вопросы они не всегда могут решить самостоятельно.

4. Не требуйте пятерок

Не ждите и не требуйте от ребенка определенной отметки. Лучше спросите, что ему в школе интересно, где трудно, из-за чего он расстроился или чему обрадовался. Подумайте вместе, что вы можете сделать, чтобы учиться стало легче. И первоклассник, и подросток может ответить на этот вопрос и сказать, в чем ему нужна помощь. В этой ситуации важно сохранить ниточку доверия и поддержки, чтобы ребенок в любой момент мог поделиться тревогами и опасениями.

За двойки не ругаем

Если ребенок систематически приносит плохие отметки, и вы его за это только ругаете – ничего не изменится. Ни один школьник не хочет получать двойки. Лучше поговорите и попытайтесь узнать, почему так происходит. Может, он не понимает программу или у него снижены процессы памяти, внимания и мышления. Или находится в депрессивном, тревожном состоянии и не может учиться, потому что у него попросту не хватает сил. Или не выполняет домашние задания. Поговорите – и станет понятно, что делать дальше: обратиться к психологу, поговорить с учителем, нанять репетитора или решить проблему другим способом.

Может случиться и так, что ребенок всегда хорошо учился, легко справлялся с заданиями, а сейчас у него пошли двойки за двойками по всем предметам. Поговорите с ним. Может, он переживает, что заболел любимый учитель, с которым на занятиях было интересно и легко. Или у ребенка так много уроков, что он теряется, отодвигает всю домашнюю работу на потом и в итоге не может понять, с чего ему начинать решать школьные проблемы. И в этом родители могут ему помочь: организовать режим дня, составить план, расписать, когда он должен изучить главу учебника, а когда – сесть за задачку.

Спасите самооценку ребенка

Дети уже забыли, как это – ходить на уроки в обычном режиме с сентября по май. А у кого-то и вовсе пропала мотивация учиться (особенно если программа стала труднее даваться). Очевидно, что здесь может упасть самооценка. В этом случае родители должны ребенку объяснять: дело не в том, что он нетрудолюбивый или неумный. А в том, что сейчас не самое простое время. И чтобы все получилось, требуется проявить больше усердия.

Помогите себе тоже

Ситуация эмоционального накала возникла из-за того, что мы, взрослые, потеряли контроль. В нашей жизни уже были карантины из-за гриппа, экономические кризисы, но даже там было больше контроля. А сейчас мы не понимаем, как можем повлиять на сложившуюся ситуацию. В каком формате будет учиться ребенок, сколько продлится такая чехарда с обучением, как будет проходить учебный год? И эти вопросы – только об обучении детей. А ведь у многих ситуация неопределенности может быть и на работе, и с финансовым положением. Сдерживать себя бывает сложно.

Поэтому взрослым нужно позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Разрешите себе тревогу, признайте, что чего-то можете не знать, и сузьте зону контроля до того, что в ваших силах. А сейчас вы можете все также ласково будить ребенка по утрам, помогать ему с режимом дня, учить ранжировать задачи по приоритетности, срочности и так далее.

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