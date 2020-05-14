80% россиян оказались недовольны школьным дистанционным образованием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Wanta Group.

Телефонный опрос провели в конце апреля, в нем приняли участие почти 1200 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

Высоко оценила организацию удаленного обучения в стране только пятая часть жителей России. Родители больше всего боятся, что самоизоляция мешает нормально готовиться к выпускным экзаменам. Треть также рассказала о риске школьников не поступить в желаемый вуз, а 20% высказали опасения в связи с переносом ЕГЭ.

При этом молодежь видит в сдвиге сроков государственных экзаменов возможность для школьников лучше подготовиться. Такое мнение высказали 70% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Также половина россиян поделилась мнением, что ситуация вокруг пандемии коронавируса не станет поводом для поблажек абитуриентам, а примерно 40% считают, что поступить в университет в этом году станет сложнее.

Напомним, что сейчас почти все образовательные учреждения страны работают в дистанционном режиме. Как ранее сообщил amic.ru, 13 мая Минпросвещения перенесло ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок и отменило ОГЭ для девятиклассников.