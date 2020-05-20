"Путинские" выплаты не повлияют на другие меры соцподдержки жителей Алтайского края

Социальные выплаты на детей, обещанные жителям России президентом Владимиром Путиным, никак не повлияют на другие меры социальной поддержки, которые оказывают нуждающимся. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил управляющий алтайским отделением Пенсионного фонда Борис Трофимов.

По его словам, пособия в размере 10 тысяч рублей положены детям от 3 до 16 лет вне зависимости от уровня дохода членов семьи. Без выплаты останутся только те, кто лишен родительских прав. На пособия в Алтайском крае претендуют около 400 тысяч детей.

Напомним, о новых мерах социальной поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса президент Владимир Путин объявил во время своего выступления 11 мая. С полным перечнем можно ознакомиться в материале amic.ru.