Медики ковидного госпиталя на Алтае пожаловались в СК на неполные выплаты

Трое сотрудников младшего медицинского персонала городской больницы № 3 в Рубцовске, в которой лечат пациентов с коронавирусом, пожаловались в органы из-за неполной выплаты компенсации, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как отмечается, медики с первого дня переоборудования медучреждения под ковидный госпиталь трудятся в его стенах. Сейчас там лечатся свыше 40 пациентов. Тем не менее выплаты за этот период медработники получили не в полном объеме.
Следователи уже организовали процессуальную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Следственный комитет Алтайского края пообещал моментально реагировать на сообщения о невыплате врачам. Тогда в ведомстве подчеркнули, что медперсонал находится на передовой в борьбе с пандемией, и по этой причине важно защищать их права в полной мере.
Комментарии
За что боевые?
Они что там с поля боя раненых вытаскивают?
Обычная работа
вытаскивают, не вытаскивают, не твое дело. Им положены выплаты - обязаны выплатить
21.05.2020 12:32
- гость -
За что боевые?
Они что там с поля боя раненых вытаскивают?
Обычная работа
Эта обычная работа ждёт вас, приходите. Приветствуется ваша работа без "боевых"
пока будут разбираться, за год-полтора деньжата неплохо крутанутся в чьем-то кармане.
21.05.2020 12:39
Как то так
Кто на кого учился
Как только перестанут мотивировать, так и пандемия закончится