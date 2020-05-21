Медики ковидного госпиталя на Алтае пожаловались в СК на неполные выплаты

Трое сотрудников младшего медицинского персонала городской больницы № 3 в Рубцовске, в которой лечат пациентов с коронавирусом, пожаловались в органы из-за неполной выплаты компенсации, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как отмечается, медики с первого дня переоборудования медучреждения под ковидный госпиталь трудятся в его стенах. Сейчас там лечатся свыше 40 пациентов. Тем не менее выплаты за этот период медработники получили не в полном объеме.

Следователи уже организовали процессуальную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Следственный комитет Алтайского края пообещал моментально реагировать на сообщения о невыплате врачам. Тогда в ведомстве подчеркнули, что медперсонал находится на передовой в борьбе с пандемией, и по этой причине важно защищать их права в полной мере.