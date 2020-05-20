СКР Алтайского края пообещал моментально реагировать на сообщения о невыплате врачам

Следственный комитет Алтайского края пообещал незамедлительно реагировать на все сообщения о нарушении прав медработников, информирует пресс-служба ведомства.

Следователи напомнили, что врачи, медсестры, фельдшеры и водители машин скорой помощи сейчас находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, рискуя своим здоровьем и жизнью. По этой причине крайне важно защитить права этой категории людей в полной мере.

Ведомство проводит постоянный мониторинг информационного пространства на предмет нарушений прав медиков. Следствие просит медицинских работников, которым несвоевременно или не в полном объеме выплачивают компенсации, обращаться в управление СКР по Алтайскому краю. Для этого можно позвонить как по телефонам 8 (385 2) 29-80-01, 29-80-02, так и обратиться через интернет-приемную или социальную сеть "ВКонтакте".

Напомним, что 19 мая СК Краснодарского края возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты медикам компенсаций за работу с коронавирусными больными. Проверку провели после видеообращения сотрудников скорой помощи Армавира, которые заявили, что не получили обещанные президентом Владимиром Путиным выплаты.