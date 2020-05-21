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Два сотрудника магазина "Леруа Мерлен" в Барнауле заболели коронавирусом

, ИА "Амител"
Закрывать магазин пока не планируют
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

У двух сотрудников магазина "Леруа Мерлен", расположенного на Павловском тракте в Барнауле, диагностировали коронавирус. Об этом amic.ru сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Зараженных и контактировавших с ними сотрудников поместили на карантин, им выдали предписания о самоизоляции. В общей сложности с работы сняли 11 человек. Как уточнили в ведомстве, речи о закрытии магазина пока не идет.

Как сообщал amic.ru, в четверг, 21 мая, оперштаб Алтайского края сообщил о 57 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе. Общее число заразившихся выросло до 1111, а 573 человека из них уже выздоровели (+27 за последние сутки).

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.05.2020 19:43
- гость -

Всех посетителей за последние 2 недели будут обследовать?

21.05.2020 19:44
- гость -

Самое время ослабляться.

21.05.2020 19:45
- гость -

Да фиг там. Теперь вспышка еще в этом магазине будет разрастаться. И неизвестно сколько успело заразиться. Ситуация у нас уже неконтролируемая пошла.

21.05.2020 19:51
- гость -

Зоопарк запустите, площадь больше чем в ЛМ и свежий воздух меньше шансов поймать корону. А в ЛМ не протолкнутся.

21.05.2020 19:56
гость

Как уточнили в ведомстве, речи о закрытии магазина пока не идет.

Еще подождем человек 20-500? Там стоько в день проходят покупателей и др.

21.05.2020 19:57
- гость -

Что и следовало ожидать. Городские власти упорно не желали замечать, какое там столпотворение изо дня в день.

21.05.2020 19:58
Alex1976

Дак там же все продавайки в масках ползают или они не помогают эти маски.

21.05.2020 20:14
Пионер

Дак там же все продавайки в масках ползают или они не помогают эти маски.

Может первые пару часов и помогает.

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