Два сотрудника магазина "Леруа Мерлен" в Барнауле заболели коронавирусом

У двух сотрудников магазина "Леруа Мерлен", расположенного на Павловском тракте в Барнауле, диагностировали коронавирус. Об этом amic.ru сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Зараженных и контактировавших с ними сотрудников поместили на карантин, им выдали предписания о самоизоляции. В общей сложности с работы сняли 11 человек. Как уточнили в ведомстве, речи о закрытии магазина пока не идет.
Как сообщал amic.ru, в четверг, 21 мая, оперштаб Алтайского края сообщил о 57 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе. Общее число заразившихся выросло до 1111, а 573 человека из них уже выздоровели (+27 за последние сутки).
Комментарии
Всех посетителей за последние 2 недели будут обследовать?
Самое время ослабляться.
Да фиг там. Теперь вспышка еще в этом магазине будет разрастаться. И неизвестно сколько успело заразиться. Ситуация у нас уже неконтролируемая пошла.
Зоопарк запустите, площадь больше чем в ЛМ и свежий воздух меньше шансов поймать корону. А в ЛМ не протолкнутся.
Как уточнили в ведомстве, речи о закрытии магазина пока не идет.
Еще подождем человек 20-500? Там стоько в день проходят покупателей и др.
Что и следовало ожидать. Городские власти упорно не желали замечать, какое там столпотворение изо дня в день.
Дак там же все продавайки в масках ползают или они не помогают эти маски.
Дак там же все продавайки в масках ползают или они не помогают эти маски.
Может первые пару часов и помогает.