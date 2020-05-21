Уже 1111 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 57 новых случаев заражения COVID-19. Об этом на заседании правительства региона рассказал губернатор Виктор Томенко.

Таким образом, сейчас в крае насчитывается 1111 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

57 зараженных – это больше, чем обычно фиксировалось в последние дни. Ранее в течение некоторого времени в регионе выявляли в среднем по 40 человек в сутки. Возможно, столь большое число вновь выявленных инфицированных объясняется случаями заражения в общежитии АГМУ и Краевой больнице скорой медицинской помощи. Впрочем, в оперштабе эту информацию не уточняют.

Как уже сообщал amic.ru, 20 мая в Алтайском крае оперштаб подтвердил 40 новых случаев заражения COVID-19. Также стало известно о шестой смерти пациента с установленным диагнозом "коронавирус". Умер житель 64-летний житель Славгорода, состояние которого было осложнено хроническими заболеваниями эндокринной и сосудистой систем.