Уже 38 студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом

Из 247 проб на коронавирус, которые взяли у проживающих в общежитии № 3 АГМУ студентов, 37 оказались положительными. Об этом amic.ru рассказали в вузе. Таким образом, учитывая первого заразившегося студента-пятикурсника, общее число учащихся с COVID-19 достигло 38. У всех болезнь протекает бессимптомно, сейчас студенты госпитализированы в инфекционное отделение на базе Краевого госпиталя для ветеранов войн.

Оставшиеся 210 учащихся остаются на карантине в здании общежития. Администрация вуза снабжает их водой и питанием. На карантине студенты проведут 14 дней.

Вместе с тем тесты на COVID-19 сдали и все сотрудники вуза, которые появлялись в общежитии в течение последних двух недель. Это около двух десятков человек. Коронавирус у них не обнаружили.

Как уже сообщал amic.ru, о вспышке COVID-19 в общежитии медвуза стало известно в середине нынешней недели. Первым почувствовал себя плохо студент пятого курса, который параллельно с учебой, по словам источника в вузе, работал медбратом в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. 19 мая ее закрыли на карантин из-за выявления в медучреждении коронавируса.

Общежитие перевели в режим обсерватора, а этаж, где живет заболевший, и вовсе закрыли.