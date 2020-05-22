Стали известны примерные сроки второй волны пандемии коронавируса в России

Вторая волна эпидемии коронавируса в России возможна не раньше конца лета. Сроки обозначил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в разговоре с ТАСС.
По мнению врача, на данный момент предпосылок к возникновению второго всплеска заболеваемости нет. Специалист предположил, что еще одна волна возможна только в случае повторного развития эпидемии в другой стране, например, в Китае.
"В Китае пик второй волны придется приблизительно на июнь. То есть теоретически в конце июля – августе может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране", – объяснил эксперт.
По оценке Тимакова, отменять карантинные меры в России слишком рано, а всплеск заболеваемости будет минимальным при соблюдении соотечественниками социальной дистанции и масочного режима.
Ранее amic.ru сообщил, что по оценкам экспертов Россию могут ждать повторные волны эпидемии до конца 2021 года. Такой сценарий может нанести урон экономике в размере 8-10%.
Комментарии
Не ну за....и !!! где обычный грипп, где орви? Господа, вы ещё не на ловились пиявок в мутной воде?
Амик, кому стали известны, от кого? Он кто, официальное лицо? От меня вам, например, другие сроки станут известными. Что за информацию печатаете? За фейки ответить не хотите?
"Однако на данный момент предпосылок для нового всплеска COVID-19 нет"
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Какой смысл рассуждать о новом всплеске, когда "старый" продолжается в полный рост?
22.05.2020 18:13
гость
Вы ещё не поняли, что процентов 90 информации о короновирусе это фейки? Благодаря этим фейкам в марте начали скупать гречку, туалетную бумагу, имбирь и лимоны подскочили в цене в 10 раз. По информации Роспотребнадзора в марте маски были бесполезны или даже вредны, а сейчас масочный режим. Это официальный орган озвучивал. А вторую волну "сделают" по мере необходимости. Болезнь есть, никто не отрицает, но как и в пользу кого её преподнести, вот в чём вопрос.