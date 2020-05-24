Новосибирские власти просят полицию наказать организаторов танцевальной вечеринки в центре города. Ранее в социальных сетях было опубликована видеозапись карантинной дискотеки.
"По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", — сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов отметил, что мэрия обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, пишут "РИА Новости".
Как писал amic.ru, жители города 23 мая устроили массовую вечеринку. Тусовались они без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Комментарии
Всразу то сассали на толпу идти
Щас по одному будут выискивать и толпой прессовать
собралось.
Понятно, были зачинщики, а остальные показали себя тупым стадом.
Губернатор любитель 37-года.
Що , хто нэ скаче - тот москаль ?Ну , ну , заскакали недоумки .Не даром говорят : ума нет - считай калека .
Да пусть танцуют, у всех, видимо, есть уверенность, что зарплата будет... стабильно... Рабочие места в связи с продлением карантина не сократятся... Как обычно Новосиб рулит, только пятой точкой...
На днях общались с человеком, работающим в силиконовой долине (Калифорния, США), там более трезвый взгляд на жизнь, на улице все в масках. Ну они ж тупые.....
Полиция проведет проверку после вечеринки в центре Новосибирска. Инициатором ее стали местные власти... У амика что ни щаголовок, то шедевр
Пусть резьвятся и болеют дома
Дак кто же все-таки стал инициатором вечеринки - молодеШ или местные влатси?
АМИК, зубри букварь
Можно продолжить тему - Проведут вечернику после проверки ))
Махать кулаками после драки просто тупо.
Махать кулаками после драки просто тупо.
24.05.2020 17:08
- гость -
Всразу то .... на толпу идти
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нет причин для срочности
кругом царит коронавирус
во всех аптеках пустота
и я шагаю за лекарством
в ликёроводочный отдел
иду потом на дискотеку
где тусоваться буду я
и чё что масок там не носят
и дистанция нам не нужна
мы просто там чихать не будем
здоровый тусит здесь народ
но вам ребята
я дал бы грамотный совет
носите маску мойте руки
не выходите без нужды
и по нужде не выходите
а соблюдайте карантин
24.05.2020 18:42
- гость -
24.05.2020 17:08
- гость -
нет причин для срочности
То есть ни потому что воевать только с бабами и дитями способны???