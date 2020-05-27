"Ситуация тяжелая". Аэропорт Барнаула начал сокращать расходы из-за отмены рейсов

Аэропорт имени Германа Титова в Барнауле из-за массовой отмены рейсов начал сокращать расходы и перешел в режим экономии. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. В мае из 90 рейсов в Москву было выполнено только 36.
"Ситуация тяжелая. Пассажиропоток сократился на 80%. В прошлом году в апреле прилетело в аэропорт около 30 тысяч человек. В этом году – 4 тысячи человек. Авиапредприятие работает в режиме жесткой экономии. Сокращают затраты. Надеемся на рост пассажиропотока. Хотя прибыль предприятия по итогам года явно будет меньше, чем в прошлом", – отметил Александр Дементьев.
По его словам, аэропорт Барнаула не попадает в список авиапредприятий, которые должны первыми получить помощь со стороны правительства страны. По условиям, вначале субсидии направляются в аэропорты, которые в год перевозят более миллиона человек. Барнаульский аэровокзал не подходит под эти параметры.
Как добавил министр, есть вероятность, что в ближайшее время будут пользоваться популярностью рейсы в Красноярск, Казань, Москву. В планах открытие рейсов до Омска.
В мае в аэропорту начали ремонт взлетно-посадочной полосы, которая изношена и находится в крайне плохом состоянии. К началу июня в эксплуатацию будет сдан участок площадью около 15 тысяч кв. м. Отметим, что мероприятия не помешают расписанию самолетов, работы будут проводиться в дневное время. На данный момент на объекте осуществляется фрезерование старого полотна и укладка нового асфальтобетонного покрытия.
Комментарии
"прибыль будет меньше" - вот горе-то!
27.05.2020 11:43
- гость -
"прибыль будет меньше" - вот горе-то!
ВОТ ТАКАЯ ОНА КАПЭКОНОМИКА! Если прибыль!!! меньше, чем ранее, то уже считается убытком!
Получается, что большинство граждан РФ всегда живут в убыток себе.
27.05.2020 11:43
- гость -
"прибыль будет меньше" - вот горе-то!
Прибыль и доходы аэропорта - это в первую очередь зарплата сотрудников и налоговые отчисления. Соответственно сотни людей и их семьи не получат зп, на которую рассчитывали, не потратят её на продукты, предметы обихода и т.д. Все взаимосвязано.
Основная масса заразы в край попала через эту контору
У населения ситуация тяжёлая а не у них
27.05.2020 12:18
Гость
! Не из прибыли зарплата сотрудников и налоговые отчисления! Это затраты, себестоимость услуг.
>27.05.2020 12:18
Неправда. Прибыль - это доходы МИНУС расходы. Зарплаты сотрудников и налоги - это РАСХОДЫ.
Если доходы превышают расходы - т.е. прибыль ЕСТЬ - то все остальное идет в карман буржуям-акционерам.
Поэтому проблема уменьшения прибыли адекватного человека волновать не должна вообще.