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Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией

, ИА "Амител"
У Михаила Игнатьева тяжелое поражение легких
Фото: pulse19.ru

Фото: pulse19.ru

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник.

На данный момент бывший руководитель региона находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.

Из-за обширного повреждения легких чиновника подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом. Газета не уточняет, болен ли Игнатьев коронавирусом.

Напомним, что в январе 2020 года Владимир Путин отстранил чиновника с поста руководителя Чувашской Республики из-за утраты доверия после шутки на церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС.

Как ранее сообщил amic.ru, Михаил Игнатьев решил оспорить в Верховном суде свое увольнение с должности главы Чувашии.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.05.2020 16:29
- гость -

Вот заметил такую тенденцию, как только в деле какого-нибудь чиновника появляется слово "Суд", так сразу проявляется сильнейшее какое-нибудь заболевание! Наверно это у них профессиональное...

27.05.2020 16:31
Гость.

Надо же так совпасть! Подал в суд и сразу на ИВЛ.

27.05.2020 16:36
- гость -

Его место гектар на востоке.

27.05.2020 16:37
гость

Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией

Ну это же не связано. Просто случайность. Или кто то уже заподозрил связь?

27.05.2020 16:40
Гость

27.05.2020 16:37
гость
Ручку бросал не в него?

27.05.2020 16:43
- гость -

27.05.2020 16:37
гость

Какая может быть связь на карантине, да еще с президентом?
Просто укололся об коронавирусный зонтик.

27.05.2020 16:46
гость

Вообще не хорошо шутить по поводу короны

27.05.2020 16:49
- гость -

К слову, это тот же чиновник, который заставлял МЧС-ника за ключами от машины прыгать, как собаку за костью

27.05.2020 16:50
- гость -

"Ответка" прилетела? петров и боширов не дремлют, креативно, в период пандемии пневмония, вне пандемии газ "новичок"

27.05.2020 16:52
Гость

27.05.2020 16:50
- гость -
Бездействующих во время паводка и пожаров чиновников теперь утопят и сожгут? (по вашей логике)

27.05.2020 16:53
гость

Чего раскудахтались .Это тот самый что заставлял МЧСников за ключами от машин прыгать . Он "пошутил" - с ним судьба "пошутила" .А вы уже власть обвинять начали .

27.05.2020 16:54
роман

Было бы побольше таких жили бы получше. была бы конкуренция во власти. не испугался подал на царя.

27.05.2020 16:57
- гость -

Симптоматично - шаман изгоняющий Путина в психушке, хлопец вознамерившийся судиться уже в больнице и в тяжелом состоянии, про парня на мосту можно и не вспоминать...

27.05.2020 16:59
гость

К слову, это тот же чиновник, который заставлял МЧС-ника за ключами от машины прыгать, как собаку за костью

А, так вот откуда утрата доверия. Ну он реально некрасиво с ключами смотрелся, ну шути в кабинете у себя

27.05.2020 17:11
-гость-

наверное чайку лугового попил?

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