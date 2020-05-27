Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник.
На данный момент бывший руководитель региона находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.
Из-за обширного повреждения легких чиновника подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом. Газета не уточняет, болен ли Игнатьев коронавирусом.
Напомним, что в январе 2020 года Владимир Путин отстранил чиновника с поста руководителя Чувашской Республики из-за утраты доверия после шутки на церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС.
Как ранее сообщил amic.ru, Михаил Игнатьев решил оспорить в Верховном суде свое увольнение с должности главы Чувашии.
Комментарии
Вот заметил такую тенденцию, как только в деле какого-нибудь чиновника появляется слово "Суд", так сразу проявляется сильнейшее какое-нибудь заболевание! Наверно это у них профессиональное...
Надо же так совпасть! Подал в суд и сразу на ИВЛ.
Его место гектар на востоке.
Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией
Ну это же не связано. Просто случайность. Или кто то уже заподозрил связь?
27.05.2020 16:37
гость
Ручку бросал не в него?
27.05.2020 16:37
гость
Какая может быть связь на карантине, да еще с президентом?
Просто укололся об коронавирусный зонтик.
Вообще не хорошо шутить по поводу короны
К слову, это тот же чиновник, который заставлял МЧС-ника за ключами от машины прыгать, как собаку за костью
"Ответка" прилетела? петров и боширов не дремлют, креативно, в период пандемии пневмония, вне пандемии газ "новичок"
27.05.2020 16:50
- гость -
Бездействующих во время паводка и пожаров чиновников теперь утопят и сожгут? (по вашей логике)
Чего раскудахтались .Это тот самый что заставлял МЧСников за ключами от машин прыгать . Он "пошутил" - с ним судьба "пошутила" .А вы уже власть обвинять начали .
Было бы побольше таких жили бы получше. была бы конкуренция во власти. не испугался подал на царя.
Симптоматично - шаман изгоняющий Путина в психушке, хлопец вознамерившийся судиться уже в больнице и в тяжелом состоянии, про парня на мосту можно и не вспоминать...
К слову, это тот же чиновник, который заставлял МЧС-ника за ключами от машины прыгать, как собаку за костью
А, так вот откуда утрата доверия. Ну он реально некрасиво с ключами смотрелся, ну шути в кабинете у себя
наверное чайку лугового попил?