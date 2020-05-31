В Республике Алтай выявили 10 новых случаев заболевания COVID-19

В Республике Алтай выявили ЧИСЛО новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19

"Коронавирус подтвердился у четырёх жителей Кош-Агачского района, трёх жителей Улаганского района и трёх жителей Горно-Алтайска. Все 10 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими", — рассказали в штабе.

Таким образом, общее число больных новой коронавирусной инфекцией составляет 132 человека, 71 пациент выздоровел.

Как ранее сообщил amic.ru, 28 мая глава региона Олег Хорохордин продлил ограничения для баз отдыха в регионе. Теперь принять своих гостей туристические объекты Горного Алтая смогут не раньше 22 июня. Кроме того, до особого распоряжения приостановлена работа всех общественных мест республики.