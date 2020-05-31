Россиянам разрешили не носить защитные маски на пляжах

Отдыхающим на пляже россиянам можно не носить медицинские маски, однако помнить о соблюдении социальной дистанции все равно нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в своем Instagram.
"Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими – да", – рассказала Попова.
Анна Попова уточнила, что соблюдать дистанцию на пляже должны люди, которые не связаны семейными отношениями или совместным проживанием.
По последним данным, в России выявлено 405 843 заболевания коронавирусом и 4 693 смерти. В общей сложности выздоровело 171 883 человека.
Комментарии
Попова совсем дура, такую чушь сказать!! а про расстояния в автобусе? метро? магазинах?
А раньше нельзя было об этом сказать?! Я уже маску в тон к купальнику подобрала)
Я и не знал, что запрещали
Кретинка.
ошейники тоже можно снять?
А на стадион совсем нельзя? Там то уж дистанции ого-го
В транспорте ехал два дня назад. Я один был в маске. Кретенизм. Уже у соседов в Новосибирской области один из высших показателей по стране по заболеваемости.
Да это тетя про нудистские пляжи гутарит!
На нудистких пляжах и нижние и верхние маски и средние никогда не носили.