Россиянам разрешили не носить защитные маски на пляжах

Отдыхающим на пляже россиянам можно не носить медицинские маски, однако помнить о соблюдении социальной дистанции все равно нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в своем Instagram.

"Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими – да", – рассказала Попова.

Анна Попова уточнила, что соблюдать дистанцию на пляже должны люди, которые не связаны семейными отношениями или совместным проживанием.

По последним данным, в России выявлено 405 843 заболевания коронавирусом и 4 693 смерти. В общей сложности выздоровело 171 883 человека.