14 жителей Алтайского края вернутся на родину из Нью-Йорка и Бишкека 31 мая

Жители Алтайского края сегодня вечером, 31 мая, прибудут в аэропорт Новосибирска из Бишкека и Нью-Йорка вывозными рейсами, сообщили amic.ru в правительстве региона.

Так, в 21:35 по местному времени приземлится самолет из Бишкека с пятью уроженцами региона на борту. В 22:55 еще девять жителей Алтайского края прилетят из Нью-Йорка.

Группа специалистов министерства социальной защиты и Роспотребнадзора уже выехала встречать граждан. Прилетевших ждет обязательная 14-дневная изоляция

Как писал amic.ru, 30 мая вывозной чартер из США полетит по маршруту Нью-Йорк – Екатеринбург – Новосибирск, а на борту окажутся как жители Алтайского края, так и ряда других регионов страны.