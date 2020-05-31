Родившаяся в алтайском коронавирусном госпитале девочка оказалась здоровой

У родившейся в четверг, 28 мая, девочки в моногоспитале на базе Майминской районной больницы в Республике Алтай не выявили коронавирус, сообщает портал "Новости Горного Алтая".

"У нас первые сутки работы госпиталя закончились рождением здоровой девочки! <...> Я рада, что из нашей больницы, которая теперь называется суровым военным словом "госпиталь", первой выписалась маленькая девочка, начало жизни и судьбы. И независимо от того, какое имя дадут ей родители, для нас всех она стала Надеждой!", — рассказала изданию главврач Майминской районной больницы Евгения Сараева.

Ранее amiс.ru сообщал, что у беременной на последней стадии жительницы Горного Алтая выявили коронавирус. Она оказалась одной из четырех инфицированных, у которых диагноз подтвердился во вторник, 26 мая. Тогда же горожанку доставили в моногоспиталь в селе Майма, в котором оборудовали родильный зал и создали необходимые условия для медицинского наблюдения таких пациентов.

По последним данным, общее число больных коронавирусной инфекцией в Республике Алтай составляет 132 человека, 71 пациент выздоровел.