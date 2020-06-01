В Республике Алтай зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявлен один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 41-летнего жителя Майминского района, контактного с ранее госпитализированным пациентом.

Таким образом, общее число инфицированных в Горном Алтае теперь составляет 133 человека.

Также на 1 июня из Горно-Алтайска и Кош-Агачского района выписано еще трое пациентов, всего в регионе выздоровело 74 человека.

Напомним, что 26 мая в Майминскую районную больницу доставили зараженную коронавирусом женщину на третьем триместре беременности. К частью, родившаяся 28 мая девочка оказалась здорова.