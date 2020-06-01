Владельцы банкетных залов просят Виктора Томенко разрешить им работать

Владельцы банкетных залов и event-локаций устали ждать окончания ограничительных мер и требуют разрешить им открыться. Предприниматели не понимают, почему крупным магазинам можно работать, а им нет.

Бизнесмены отмечают, что находятся под большой кредитной нагрузкой, так как брали деньги для открытия и развития дела, а простой в три месяца заметно ухудшает их положение. Кроме того, когда ограничения были введены, все запланированные мероприятия сдвигались на начало лета, но переносить их снова возможности просто нет. Заведения могут потерять клиентов, а вместе с ними и деньги.

"Почему строительным магазинам, таким как "Леруа Мерлен", можно работать, где толпы незнакомых между собой людей контактируют, а нам нельзя? Мы, банкетные залы, задыхаемся от кредитной нагрузки. Мы просим, разрешите нам работать. Мы давно закупили антисептики, кварцевые лампы, маски и перчатки. Мыть руки приучены в силу специализации. Мы готовы соблюдать все нормы и рекомендации", – пишут авторы петиции.